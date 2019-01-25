Фейлы на автомойке: Пятничная подборка #15

Обычная мойка машины может закончиться большими неприятностями... или, как минимум, мокрым салоном.

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Пользоваться автомойками не так уж и сложно. Тем не менее, всегда найдутся люди, которые даже в такой обыденной ситуации попадают в неприятности. В сегодняшней пятничной подборке - фейлы на автомойке.

Ранее сообщалось, что пятничная подборка #13: Идиоты на суперкарах.