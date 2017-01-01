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В Днепре засняли редчайший украинский внедорожник

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ЛуАЗ-1301 по настоящему в серию таки не пошел, поэтому считается очень редкой находкой.
В Днепре засняли редчайший украинский внедорожник
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В Днепре засняли редчайший украинский внедорожник
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В Днепре засветился редчайший украинский внедорожник ЛуАЗ-1301. Автомобиль совсем недавно отыскали в Луцке. Об этом сообщают Украинские автомобили.

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ЛуАЗ-1301 по настоящему в серию таки не пошел, поэтому считается очень редкой находкой. 

Прототип появился еще в 1989 году. Главная особенность - революционный для того времени стеклопластиковый кузов и наличие пневмоподвески. Впрочем, после распада СССР было уже не до новой разработки.

Только в 2002 году показали ЛуАЗ-1301 с обновленным дизайном - даже выпустили небольшую серию, но для того, чтобы настроить производства, нужны слишком были большие средства.

Ранее сообщалось, что выстрел танка в Land Rover Discovery показали в очень сильном замедлении.

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Теги: интересные авто, ЛуАЗ-1301, авто
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