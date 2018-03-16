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Как быстро почистить машину от снега с помощью трактора - видео

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С помощью сильного напора воздуха машина освобождается от снега за секунды.
По словам владельца компании, процедура абсолютно безопасная
По словам владельца компании, процедура абсолютно безопасная
Скриншот видео

Надоело чистить автомобиль от снега каждое утро? А представьте, что вы продаете б/у автомобили и вам нужно подготовить к продаже каждое утро 7 тысяч машин, стоящих под открытым небом. Да, после снегопада!

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Именно с такой проблемой столкнулась компания State Line Auto из Нью-Йорка. Чистить столько автомобилей от снега - ужасная работа. Поэтому в компании проявили смекалку и оборудовали под эту задачу трактор Volvo. 

С помощью сильного напора воздуха машина освобождается от снега за секунды. К тому же, по словам владельца компании, процедура абсолютно безопасная - за 4 года пострадало только зеркало у одного из подержанных автомобилей.

Ранее сообщалось, что возле моста Патона грузовик вылетел на встречку и "приземлился" на Nissan.

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Теги: видео, США, Volvo, б/у авто
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