Как быстро почистить машину от снега с помощью трактора - видео

С помощью сильного напора воздуха машина освобождается от снега за секунды.

Надоело чистить автомобиль от снега каждое утро? А представьте, что вы продаете б/у автомобили и вам нужно подготовить к продаже каждое утро 7 тысяч машин, стоящих под открытым небом. Да, после снегопада!

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Именно с такой проблемой столкнулась компания State Line Auto из Нью-Йорка. Чистить столько автомобилей от снега - ужасная работа. Поэтому в компании проявили смекалку и оборудовали под эту задачу трактор Volvo.

С помощью сильного напора воздуха машина освобождается от снега за секунды. К тому же, по словам владельца компании, процедура абсолютно безопасная - за 4 года пострадало только зеркало у одного из подержанных автомобилей.

Ранее сообщалось, что возле моста Патона грузовик вылетел на встречку и "приземлился" на Nissan.