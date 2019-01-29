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Роскошный броневнедорожник расстреляли из винтовки в упор - видео

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Выдержит ли 500-сильный автомобиль испытание - можно увидеть в видео.
В видео показан Rezvani Tank Military Edition с броней класса В7 и баллистической защитой 7-го уровня
В видео показан Rezvani Tank Military Edition с броней класса В7 и баллистической защитой 7-го уровня
Скриншот видео

Не армейские бронеатвтомобили - вещь интересная. Но сможет ли он защитить перед лицом настоящей опасности.

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Один из видеоблогеров решил это проверил - запись видеоэксперимента опубликована в Youtube.

Для тестов использовали Rezvani Tank Military Edition с броней класса В7 и баллистической защитой 7-го уровня и штурмовую винтовку SIG Sauer SIG 516.

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Выдержит ли 500-сильный автомобиль испытание - можно увидеть в видео.

Авто в целом очень интересное - достаточно упомянуть о системах ночного видения, дымовой завесы и более мелких фишек, как, например, возможность включить электрошок на ручке авто, если машину пытается открыть кто-то, кто вам не нравится.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Ташкентской сошел с рельс трамвай - видео.

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Теги: видео, бронеавтомобиль, Rezvani Tank Military Edition, эксперимент
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гость  (аноним)  29.01.2019, 14:36
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