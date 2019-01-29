Роскошный броневнедорожник расстреляли из винтовки в упор - видео
Не армейские бронеатвтомобили - вещь интересная. Но сможет ли он защитить перед лицом настоящей опасности.
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Один из видеоблогеров решил это проверил - запись видеоэксперимента опубликована в Youtube.
Для тестов использовали Rezvani Tank Military Edition с броней класса В7 и баллистической защитой 7-го уровня и штурмовую винтовку SIG Sauer SIG 516.
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Выдержит ли 500-сильный автомобиль испытание - можно увидеть в видео.
Авто в целом очень интересное - достаточно упомянуть о системах ночного видения, дымовой завесы и более мелких фишек, как, например, возможность включить электрошок на ручке авто, если машину пытается открыть кто-то, кто вам не нравится.
Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Ташкентской сошел с рельс трамвай - видео.
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