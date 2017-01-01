В Закарпатье поймали "евробляху", которую ищет Интерпол

Авто Peugeot 307 на словацкой регистрации пребывало в международном розыске.

В воскресенье, 28 января, на пункте контроля “Ужгород“ задержали “евробляху“ Peugeot 307. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Авто Peugeot 307 на словацкой регистрации пребывало в международном розыске - сработала база данных Интерпола.

На краденном автомобиле пытался пересечь украинскую границу 29-летний венгр.

За рулем авто был 29-летний венгр dpsu.gov.ua

Ранее сообщалось, как растаможить автомобиль, оформленный на фирму за границей.