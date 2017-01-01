Полнейшее безумие!: На видео засняли бесплатную парковку в Таиланде
Самая большая бесплатная парковка в Бангкоке может показаться настоящим адом.
Если вы думаете, что в Украине ситуация с парковками хуже, чем во всем мире, то вам стоит посмотреть это видео.
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Самая большая бесплатная парковка в Бангкоке может показаться настоящим адом. Здесь отсутствуют какие-либо правила - автомобили ставят как попало, постоянно врезаясь в соседние транспортные средства.
Некоторые вешают на свои машины пенопласт, чтобы как-то защитить от столкновений кузов. Если автомобиль заблокировал выезд - его коллективно отталкивают в сторону.
Причина происходящего - высокая для местных жителей стоимость платных стоянок.
Ранее сообщалось, что роскошный броневнедорожник расстреляли из винтовки в упор - видео.
Полная версия правил