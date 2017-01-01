Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Полнейшее безумие!: На видео засняли бесплатную парковку в Таиланде

Комментариев: 0
Самая большая бесплатная парковка в Бангкоке может показаться настоящим адом.
Причина происходящего - высокая для местных жителей стоимость платных стоянок.
Причина происходящего - высокая для местных жителей стоимость платных стоянок.
Скриншот видео

Если вы думаете, что в Украине ситуация с парковками хуже, чем во всем мире, то вам стоит посмотреть это видео. 

Читай также: “Полицейский монорельс“: Появилось видео забавной аварии с патрульным авто

Самая большая бесплатная парковка в Бангкоке может показаться настоящим адом. Здесь отсутствуют какие-либо правила - автомобили ставят как попало, постоянно врезаясь в соседние транспортные средства.

Некоторые вешают на свои машины пенопласт, чтобы как-то защитить от столкновений кузов. Если автомобиль заблокировал выезд - его коллективно отталкивают в сторону.

Причина происходящего - высокая для местных жителей стоимость платных стоянок.

Ранее сообщалось, что роскошный броневнедорожник расстреляли из винтовки в упор - видео.

Поделись:
Теги: парковка, Бангкок, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь