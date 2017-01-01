Полнейшее безумие!: На видео засняли бесплатную парковку в Таиланде

Самая большая бесплатная парковка в Бангкоке может показаться настоящим адом.

Если вы думаете, что в Украине ситуация с парковками хуже, чем во всем мире, то вам стоит посмотреть это видео.

Читай также: “Полицейский монорельс“: Появилось видео забавной аварии с патрульным авто

Самая большая бесплатная парковка в Бангкоке может показаться настоящим адом. Здесь отсутствуют какие-либо правила - автомобили ставят как попало, постоянно врезаясь в соседние транспортные средства.

Некоторые вешают на свои машины пенопласт, чтобы как-то защитить от столкновений кузов. Если автомобиль заблокировал выезд - его коллективно отталкивают в сторону.

Причина происходящего - высокая для местных жителей стоимость платных стоянок.

Ранее сообщалось, что роскошный броневнедорожник расстреляли из винтовки в упор - видео.