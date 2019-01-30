Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Как вы держите руль и что это говорит о вашем характере: ТОП-5 примеров

Комментариев: 3
Водители кладут руки на руль не задумываясь, поэтому то, как они это делают может многое сказать о их характере.

Водители кладут руки на руль не задумываясь, поэтому то, как они это делают может многое сказать о их характере. Газета.юа узнала мнение психолога и инструктора по вождению о самых распространенных положениях рук на руле.

Пример 1

Пример 1
Пример 1
gazeta.ua

Читай также: ТОП-10 авто, которые чаще всего попадают в ДТП

Неуверенность в себе, скромность, неспособность к решительным действиям. Кроме этого, такое положение рук просто опасно, так как ограничивает маневренность и повышает усталость.

Пример 2

Пример 2
Пример 2
gazeta.ua

Доминантность, властность - возможны проблемы с поиском компромиссов. На практике же такое положение рук закрывает приборную панель. Интересно, что раньше такой хват был очень распространен, из-за отсутствия усилителя руля.

Пример 3

Пример 3
Пример 3
gazeta.ua

Читай также: Сколько обычному украинцу придется копить на собственное авто

Может означать решительность и энергичность. На практике водитель с таким хватом будет быстро уставать, так как задействована только одна рука. 

Пример 4

Пример 4
Пример 4
gazeta.ua

Склонность к пессимизму и подозрительности. Такое положение рук тоже ограничивает водителя и повышает усталость.

Пример 5

Пример 5
Пример 5
gazeta.ua

Читай также: Жуткая статистика: Каждый день в 2018 году ловили 30 пьяных водителей

Практичность и уверенность. На практике такой хват не рекомендуют, так как руль выступает в качестве опоры для рук, а значит, реакция на дороге будет немного замедлена.

Ранее сообщалось, как долго нельзя садиться за руль после употребления алкоголя.

Поделись:
Теги: исследование, психолог, руль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  30.01.2019, 15:26
Оценка:  0
гость
какой дурак это придумывает?
Sancho-s    30.01.2019, 15:17
Оценка:  0
Sancho-s
А если руль четырёхспицевой?
Sancho-s    30.01.2019, 15:17
Оценка:  +1
Sancho-s
Есть ещё варианты?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь