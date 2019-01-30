Как вы держите руль и что это говорит о вашем характере: ТОП-5 примеров
Водители кладут руки на руль не задумываясь, поэтому то, как они это делают может многое сказать о их характере. Газета.юа узнала мнение психолога и инструктора по вождению о самых распространенных положениях рук на руле.
Пример 1
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Неуверенность в себе, скромность, неспособность к решительным действиям. Кроме этого, такое положение рук просто опасно, так как ограничивает маневренность и повышает усталость.
Пример 2
Доминантность, властность - возможны проблемы с поиском компромиссов. На практике же такое положение рук закрывает приборную панель. Интересно, что раньше такой хват был очень распространен, из-за отсутствия усилителя руля.
Пример 3
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Может означать решительность и энергичность. На практике водитель с таким хватом будет быстро уставать, так как задействована только одна рука.
Пример 4
Склонность к пессимизму и подозрительности. Такое положение рук тоже ограничивает водителя и повышает усталость.
Пример 5
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Практичность и уверенность. На практике такой хват не рекомендуют, так как руль выступает в качестве опоры для рук, а значит, реакция на дороге будет немного замедлена.
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