Какие авто не хотят менять даже после 15 лет пользования - статистика

Какие марки авто реже всего продавались в течении 15 лет после их выпуска.

Специалисты американского сайта iSeeCars опубликовали интересное исследование. Проанализировав статистику по 750 тысячам автомобилей, эксперты установили, какие марки авто реже всего продавались в течении 15 лет после их выпуска. В исследовании учитывали автомобили, выпущенные с 1981 по 2003 год.

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ТОП-15 авто, которые владельцы предпочитают не менять

1. Toyota Highlander (18.5%)

2. Toyota Prius (16.2%)

3. Toyota Sienna (16.1%)

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4. Honda Pilot (15.3%)

5. Toyota Tundra (14.1%)

6. Toyota Sequoia (13.5%)

7. Toyota Tacoma (13.4%)

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8. Honda Odyssey (12.6%)

9. Honda CR-V (12.4%)

10. Subaru Forester (12.1%)

11. Toyota RAV4 (12.1%)

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12. Toyota Camry (11.5%)

13. Acura MDX (11.4%)

14. Toyota 4Runner (11.2%)

15. Toyota Avalon (10.8%)

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