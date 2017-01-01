Какие авто не хотят менять даже после 15 лет пользования - статистика
Специалисты американского сайта iSeeCars опубликовали интересное исследование. Проанализировав статистику по 750 тысячам автомобилей, эксперты установили, какие марки авто реже всего продавались в течении 15 лет после их выпуска. В исследовании учитывали автомобили, выпущенные с 1981 по 2003 год.
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ТОП-15 авто, которые владельцы предпочитают не менять
1. Toyota Highlander (18.5%)
2. Toyota Prius (16.2%)
3. Toyota Sienna (16.1%)
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4. Honda Pilot (15.3%)
5. Toyota Tundra (14.1%)
6. Toyota Sequoia (13.5%)
7. Toyota Tacoma (13.4%)
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8. Honda Odyssey (12.6%)
9. Honda CR-V (12.4%)
10. Subaru Forester (12.1%)
11. Toyota RAV4 (12.1%)
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12. Toyota Camry (11.5%)
13. Acura MDX (11.4%)
14. Toyota 4Runner (11.2%)
15. Toyota Avalon (10.8%)
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