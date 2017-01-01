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Какие авто не хотят менять даже после 15 лет пользования - статистика

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Какие марки авто реже всего продавались в течении 15 лет после их выпуска.
Toyota Highlander 2003 года выпуска
Toyota Highlander 2003 года выпуска
edmunds.com

Специалисты американского сайта iSeeCars опубликовали интересное исследование. Проанализировав статистику по 750 тысячам автомобилей, эксперты установили, какие марки авто реже всего продавались в течении 15 лет после их выпуска. В исследовании учитывали автомобили, выпущенные с 1981 по 2003 год.

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ТОП-15 авто, которые владельцы предпочитают не менять

1. Toyota Highlander (18.5%)

2. Toyota Prius (16.2%)

3. Toyota Sienna (16.1%)

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4. Honda Pilot (15.3%)

5. Toyota Tundra (14.1%)

6. Toyota Sequoia (13.5%)

7. Toyota Tacoma (13.4%)

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8. Honda Odyssey (12.6%)

9. Honda CR-V (12.4%)

10. Subaru Forester (12.1%)

11. Toyota RAV4 (12.1%)

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12. Toyota Camry (11.5%)

13. Acura MDX (11.4%)

14. Toyota 4Runner (11.2%)

15. Toyota Avalon (10.8%)

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Теги: статистика, исследование, б/у авто
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