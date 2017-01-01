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Какие цвета авто были самыми модными в 2018 году

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Самые популярные цвета - белый (41%), черный (16%), серебристый (13%).
Традиционно самым популярным цветом стал белый
Традиционно самым популярным цветом стал белый
depositphotos.com

Эксперты BASF провели исследование и выяснили, какие цвета автомобилей были самыми популярными в 2018 году.

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В исследовании проанализировали глобальные данные по странам Северной Америки, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона.

Выяснилось, что самые популярные цвета - белый (41%), черный (16%), серебристый (13%). Реже покупали голубые машины (8%), красные (7%) и коричневые (2%) Остальные окрасы выбирали намного реже (в общем - около 1%).

Интересно, что серебристый окрас потерял за год целых 6%.

Интересно, что серебристый окрас потерял за год целых 6%
Интересно, что серебристый окрас потерял за год целых 6%
BASF

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Теги: исследование, цвета авто, статистика
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