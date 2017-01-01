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МВД запустил чат-бота для помощи водителям - что он умеет

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Новая функция поможет пользователям узнавать необходимую информацию круглосуточно и максимально оперативно.
На странице в Facebook Главного сервисного центра МВД появился чат-бот
На странице в Facebook Главного сервисного центра МВД появился чат-бот
hsc.gov.ua

На странице в Facebook Главного сервисного центра МВД появился чат-бот. Об этом сообщает Авто24.

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Новая функция поможет пользователям узнавать необходимую информацию о получении административных услуг круглосуточно и максимально оперативно.

У онлайн-помощника по имени "Автобот" можно спросить, например, как зарегистрировать автомобиль, получить свидетельство о несудимости, заменить информацию в свидетельстве о регистрации и многое другое.

Ранее сообщалось, что в МВД прокомментировали слухи об отмене обязательных курсов вождения.

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Теги: МВД. сервисный центр, чат-бот
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