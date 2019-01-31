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В Сети продают б/у колеса от Bugatti Veyron по цене Porsche 911

Комментариев: 1
По словам продавца, предложение щедрое - новые колеса от производителя стоят в полтора раз больше.
Bugatti Veyron
Bugatti Veyron
wikipedia.org

В Сети выставили на продажу б/у колеса от суперкара Bugatti Veyron. Соответствующее объявление размещено на eBay.

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Цена колес с сохранившимися на 85% шинами Michelin составит 100 000 долларов. По словам продавца, предложение щедрое - новые колеса от производителя стоят в полтора раз больше.

За такие деньги можно купить Porsche 911 Carrera 2019 года. Или 2-комнатную квартиру в самом центре Киева.

Цена колес с сохранившимися на 85% шинами Michelin составит 100 000 долларов
Цена колес с сохранившимися на 85% шинами Michelin составит 100 000 долларов
ebay.com

Ранее сообщалось, что появилось фото самой жуткой самодельной копии Ferrari LaFerrari.

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Теги: Bugatti Veyron, колеса, Porsche 911 Carrera
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Комментариев (1)
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Sancho-s    31.01.2019, 14:18
Оценка:  0
Sancho-s
Ну так хорошие же колёса
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