В Сети продают б/у колеса от Bugatti Veyron по цене Porsche 911

По словам продавца, предложение щедрое - новые колеса от производителя стоят в полтора раз больше.

В Сети выставили на продажу б/у колеса от суперкара Bugatti Veyron. Соответствующее объявление размещено на eBay.

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Цена колес с сохранившимися на 85% шинами Michelin составит 100 000 долларов. По словам продавца, предложение щедрое - новые колеса от производителя стоят в полтора раз больше.

За такие деньги можно купить Porsche 911 Carrera 2019 года. Или 2-комнатную квартиру в самом центре Киева.

Цена колес с сохранившимися на 85% шинами Michelin составит 100 000 долларов ebay.com

Ранее сообщалось, что появилось фото самой жуткой самодельной копии Ferrari LaFerrari.