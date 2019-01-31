Кого покупали чаще всего: ТОП-10 самых успешных автопроизводителей 2018 года
Всего в 2018 году продали 95,6 миллионов автомобилей.
Появилась статистика продаж на глобальном автомобильном рынке в 2018 году. Статистику опубликовали специалисты Focus2move.
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Как показывают данные, всего в прошедшем году продали 95,6 миллионов автомобилей. Победителем года стал концерн Volkswagen Group, с 10,83 миллионами проданных машин, или 11,4% всего рынка.
ТОП-10 самых крупных производителей авто в 2018 году
- Volkswagen Group - 10,83 млн
- Toyota Group - 10,52 млн
- Renault Nissan Alliance - 10,36 млн
- General Motors - 8,78 млн
- Hyundai-Kia - 7,5 млн
- Ford Group - 5,73 млн
- Honda Motor - 5,26 млн
- FCA - 4,84 млн
- PSA - 4,12 млн
- Suzuki - 3,21 млн
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Хорошо год начался))