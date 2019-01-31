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Кого покупали чаще всего: ТОП-10 самых успешных автопроизводителей 2018 года

Комментариев: 1
Всего в 2018 году продали 95,6 миллионов автомобилей.
Победителем года стал концерн Volkswagen Group с 11,4% продаж всего рынка.
Победителем года стал концерн Volkswagen Group с 11,4% продаж всего рынка.
Сайт производителя

Появилась статистика продаж на глобальном автомобильном рынке в 2018 году. Статистику опубликовали специалисты Focus2move. 

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Как показывают данные, всего в прошедшем году продали 95,6 миллионов автомобилей. Победителем года стал концерн Volkswagen Group, с 10,83 миллионами проданных машин, или 11,4% всего рынка.

ТОП-10 самых крупных производителей авто в 2018 году

  • Volkswagen Group - 10,83 млн
  • Toyota Group - 10,52 млн
  • Renault Nissan Alliance - 10,36 млн
  • General Motors - 8,78 млн
  • Hyundai-Kia - 7,5 млн
  • Ford Group - 5,73 млн
  • Honda Motor - 5,26 млн
  • FCA - 4,84 млн
  • PSA - 4,12 млн
  • Suzuki - 3,21 млн

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Теги: статистика, исследование, авторынок
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  31.01.2019, 15:32
Оценка:  +1
гость
Всего в 2019 году продали 95,6 миллионов автомобилей.
Хорошо год начался))
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