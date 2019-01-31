Кого покупали чаще всего: ТОП-10 самых успешных автопроизводителей 2018 года

Всего в 2018 году продали 95,6 миллионов автомобилей.

Победителем года стал концерн Volkswagen Group с 11,4% продаж всего рынка. Сайт производителя

Появилась статистика продаж на глобальном автомобильном рынке в 2018 году. Статистику опубликовали специалисты Focus2move.

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Как показывают данные, всего в прошедшем году продали 95,6 миллионов автомобилей. Победителем года стал концерн Volkswagen Group, с 10,83 миллионами проданных машин, или 11,4% всего рынка.

ТОП-10 самых крупных производителей авто в 2018 году

Volkswagen Group - 10,83 млн

Toyota Group - 10,52 млн

Renault Nissan Alliance - 10,36 млн

General Motors - 8,78 млн

Hyundai-Kia - 7,5 млн

Ford Group - 5,73 млн

Honda Motor - 5,26 млн

FCA - 4,84 млн

PSA - 4,12 млн

Suzuki - 3,21 млн

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