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КВЕСТ: Получится ли у вас без приключений доехать из пункта "А" в пункт "Б"?

Спецтема: Тесты bigmir)net
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Предлагаем вашему вниманию квест, в котором вам предстоит добраться от вашего дома (из точки "А") в гости к родственникам (в точку "Б").
Ситуации на дороге бывают разные, и здесь подобраны самые нетривиальные из них
Ситуации на дороге бывают разные, и здесь подобраны самые нетривиальные из них
depositphotos.com

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Предлагаем вашему вниманию квест, в котором вам предстоит добраться от вашего дома (из точки “А“) в гости к родственникам (в точку “Б“). Не думайте, что для опытного водителя он окажется таким уж легким. Ситуации на дороге бывают разные, и здесь подобраны самые нетривиальные из них. Итак, получится ли у вас без приключений добраться из точки “А“ в точку “Б“?

 

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Теги: квест, тест, правила дорожного движения
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