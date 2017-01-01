КВЕСТ: Получится ли у вас без приключений доехать из пункта "А" в пункт "Б"?
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Предлагаем вашему вниманию квест, в котором вам предстоит добраться от вашего дома (из точки "А") в гости к родственникам (в точку "Б").
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Предлагаем вашему вниманию квест, в котором вам предстоит добраться от вашего дома (из точки “А“) в гости к родственникам (в точку “Б“). Не думайте, что для опытного водителя он окажется таким уж легким. Ситуации на дороге бывают разные, и здесь подобраны самые нетривиальные из них. Итак, получится ли у вас без приключений добраться из точки “А“ в точку “Б“?
Ранее публиковался тест: Угадайте авто из 90-х по одной фаре.
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