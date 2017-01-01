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Честный эксперимент: Насколько снижается пробег электрокроссовера Audi зимой

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Один из главных спорных моментов в пользовании электрокарами - снижение запаса хода автомобилей на электрике зимой.
Зимой же e-tron проезжает 330 километров, вместо 380
Зимой же e-tron проезжает 330 километров, вместо 380
Audi media TV

Один из главных спорных моментов в пользовании электрокарами - снижение запаса хода автомобилей на электрике зимой. На это явление жалуются многие электроавтомобилисты.

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Насколько снижение серьезно у электрокроссовера Audi e-tron выяснил один из YouTube каналов.

По словам автора видео, в отличии от заявленных 417 километров на одной зарядке, автомобиль “в тепле“ проезжает 380 километров. Зимой же e-tron проезжает 330 километров. То есть около 50 км оказываются потерянными.

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Интересно, что у авто достаточно масштабный запас резервного хода - с “нулевым“ зарядом на приборах автомобиль протянет еще 30-40 км.

Ранее сообщалось, что на видео засняли бесплатную парковку в Таиланде.

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Теги: честный эксперимент, исследование, электрокары, Audi e-tron
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