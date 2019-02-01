Спустя 2 месяца: Как показала себя идея с ограждением полос для транспорта в Киеве
На одном из каналов в Youtube появилось видео нашумевшей автобусной полосы на улице Шота Руставелли. Напомним, полосу для транспорта на этой улице оградили столбиками в конце ноября прошлого года, что вызвало неоднозначную реакцию среди водителей.
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Видео под названием “Транспортные жлобы“ демонстрирует, что огражденная столбиками полоса движения полностью забита автомобилями, владельцы которых пытаются поскорее проехать пробку.
Видео сопровождается негативными комментариями автора в адрес водителей-нарушителей. Патрульных, штрафующих водителей за езду по полосе для транспорта в районе улицы обнаружено также не было.
Ранее сообщалось, что в Киеве полосы общественного транспорта оградят метровыми столбиками.
Полная версия правил
- мажорики
-таксисты
- водилы машин доставки и пр. бусики