Спустя 2 месяца: Как показала себя идея с ограждением полос для транспорта в Киеве

Патрульных, штрафующих водителей за езду по полосе для транспорта в районе улицы обнаружено также не было.

На одном из каналов в Youtube появилось видео нашумевшей автобусной полосы на улице Шота Руставелли. Напомним, полосу для транспорта на этой улице оградили столбиками в конце ноября прошлого года, что вызвало неоднозначную реакцию среди водителей.

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Видео под названием “Транспортные жлобы“ демонстрирует, что огражденная столбиками полоса движения полностью забита автомобилями, владельцы которых пытаются поскорее проехать пробку.

Видео сопровождается негативными комментариями автора в адрес водителей-нарушителей. Патрульных, штрафующих водителей за езду по полосе для транспорта в районе улицы обнаружено также не было.

Ранее сообщалось, что в Киеве полосы общественного транспорта оградят метровыми столбиками.