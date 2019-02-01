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Спустя 2 месяца: Как показала себя идея с ограждением полос для транспорта в Киеве

Комментариев: 1
Патрульных, штрафующих водителей за езду по полосе для транспорта в районе улицы обнаружено также не было.
Спустя 2 месяца: Как показала себя идея с ограждением полос для транспорта в Киеве

На одном из каналов в Youtube появилось видео нашумевшей автобусной полосы на улице Шота Руставелли. Напомним, полосу для транспорта на этой улице оградили столбиками в конце ноября прошлого года, что вызвало неоднозначную реакцию среди водителей.

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Видео под названием “Транспортные жлобы“ демонстрирует, что огражденная столбиками полоса движения полностью забита автомобилями, владельцы которых пытаются поскорее проехать пробку.

Видео сопровождается негативными комментариями автора в адрес водителей-нарушителей. Патрульных, штрафующих водителей за езду по полосе для транспорта в районе улицы обнаружено также не было.

Ранее сообщалось, что в Киеве полосы общественного транспорта оградят метровыми столбиками.

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Теги: полоса общественного транспорта, дорога, Киев
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Gagarinn    01.02.2019, 17:16
Оценка:  0
Gagarinn
На ведео четко видно все масти автоуепанов:
- мажорики
-таксисты
- водилы машин доставки и пр. бусики
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