Растаможка "евроблях" принесла в бюджет уже более 4,1 миллиарда гривен

Так, первое место по количеству растаможек занял Киев - более 10 800 авто.

Всего растаможили более 65 тысяч авто depositphotos.com

До 31 января 2019 года расстаможка "евроблях" принесла в бюджет Украины более 4,1 млрд гривен. Об этом сообщает ГФС Украины.

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Также в сообщении ГФС указана статистика по городам. Так, первое место по количеству растаможек занял Киев (более 10 800 авто), второе у Волынской области (8700 авто), третье у Черновицкой (6000 авто).

Всего растаможили более 65 тысяч авто. Из них 55 тысяч находились в Украине с нарушением сроков пребывания.

Ранее сообщалось, что "Евробляхеры" анонсировали новые акции протеста в Киеве.