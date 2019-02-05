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Растаможка "евроблях" принесла в бюджет уже более 4,1 миллиарда гривен

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Так, первое место по количеству растаможек занял Киев - более 10 800 авто.
Всего растаможили более 65 тысяч авто
Всего растаможили более 65 тысяч авто
depositphotos.com

До 31 января 2019 года расстаможка "евроблях" принесла в бюджет Украины более 4,1 млрд гривен. Об этом сообщает ГФС Украины.

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Также в сообщении ГФС указана статистика по городам. Так, первое место по количеству растаможек занял Киев (более 10 800 авто), второе у Волынской области (8700 авто), третье у Черновицкой (6000 авто).

Всего растаможили более 65 тысяч авто. Из них 55 тысяч находились в Украине с нарушением сроков пребывания.

Ранее сообщалось, что "Евробляхеры" анонсировали новые акции протеста в Киеве.

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Теги: евробляхи, Украина, статистика, исследование
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  05.02.2019, 13:12
Оценка:  0
гость
Так в бюджет, или в карманьі чиновников?
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