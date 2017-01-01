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Украсть за 18 секунд: Работу автоугонщиков показали на видео

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Эксперты ADAC провели экспертизу 237 автомобилей и результаты тревожные - только 7 из них оказались устойчивы к взлому.
Сигнал с брелка можно легко перехватить специальными устройствами
Сигнал с брелка можно легко перехватить специальными устройствами
Скриншот видео

Многие атвопроизводители достаточно резонно считают, что доступ к авто и запуск  мотора с помощью ключа - прошлый век и нужно двигаться дальше. Все больше машин оборудованы бесключевым доступом.

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Проблема в том, что сигнал с брелка для открытия дверей и запуска авто можно легко перехватить специальными устройствами. 

Эксперты ADAC провели экспертизу 237 автомобилей и результаты тревожные - только 7 из них оказались устойчивы к взлому. А именно - Jaguar I-Pace, Land Rover Discovery и Range Rover Evoque.

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Infiniti Q30 получилось открыть, но не завести, а BMW i3, Mazda2, Volvo XC60 T5 получилось завести, но со взломом дверей у “воров“ ничего не получилось.

Саму систему можно отключить, но зачем тогда вообще ее ставить? Стоит она дополнительных денег и почти не защищает машину.

Ранее сообщалось, что охотники на автомобили Mazda: В Днепре задержали необычных автоворов.

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Теги: автоугонщики, видео, кодграббер
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