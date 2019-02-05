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Nanoprotec 10 лет спустя - от локальной компании до международного брендаНовости компаний

Комментариев: 1

Флешмоб #10yearschallenge в соцсетях вызвал отклик не только у пользователей, а и у компаний.

Те, кому удалось достичь успеха, охотно поддержали волну и наглядно показали свои достижения за последние 10 лет. В их числе и компания Nanoprotec, которая хорошо известна всем, кто владеет или интересуется автомобилями и автоспортом.

История Nanoprotec

У многих Nanoprotec ассоциируется с присадками и двигателем, работающем без масла. Действительно, в первые годы своей деятельности продукция Нанопротек состояла преимущественно из присадок, а товарная группа включала всего 6 позиций.

Автохимия и масло Nanoprotec

Но за последние десять лет Nanoprotec стал международным брендом, а ассортимент вырос почти до 100 видов продукции - от смазки и омывателя стекол до моторного масла и высокотехнологичной нанокосметики!

Качество современной продукции Нанопротек соответствует мировым нормам, а по некоторым позициям даже превосходит стандарты, согласно лабораторным исследованиям и отзывам клиентов (в их числе перевозчики, агрохолдинги, гоночные команды и частные покупатели).

Нанопротек как нано проект

На сегодняшний день компания Nanoprotec имеет собственный научно-исследовательский центр, а для испытаний новых продуктов и совершенствования уже существующих используются боевые спортивные автомобили, а также служебные машины Нанопротек.

Это позволяет в реальных условиях и в разных режимах оценивать эффективность продукции, которая представлена на shop.nanoprotec.ua и включает:

  • Масла
  • Защитные составы
  • Нанокосметику
  • Технические жидкости
  • Электрозащитные составы

В 2018-м году компания Nanoprotec открыла в Киеве по адресу ул. Кольцевая дорога 22 СТО полного цикла с одноименным названием, где осуществляется весь спектр работ (от мойки и планового ТО до покраски и восстановления после ДТП). Здесь же проходят обслуживание раллийные и дрифтовые авто многих украинских пилотов и команд.

На 2019 год у Nanoprotec грандиозные планы: расширение линейки продукции, полный ребрендинг и выход на новые зарубежные рынки. Как и раньше, Нанопротек намерена поддерживать автоспорт и даже запланировала социально-обучающий проект по постройке студентами гоночных машин на базе Mitsubishi Lancer Evolution и ВАЗ-2108.

 

 

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
xМIBx    05.02.2019, 16:54
Оценка:  0
xМIBx
реально хорошая продукция у них. Главное, чтобы на испортились в дальнейшем
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