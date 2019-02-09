Украинец создал крутой спорткар из старенького Porsche 70-х годов

Внешне старенькое купе в новой машине просто не узнать - автомобиль получил агрессивный кузов из стеклопластика красного цвета.

Автолюбитель из Николаева завершил очень нетипичный для наших краев тюнинг-проект. Старенький Porsche 924 1979 года превратился в крутой спорткар. Об этом сообщает ТопЖыр.

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К моменту покупки Porsche в 2013 году мастер уже создал 3-D модель будущего авто. Старый Porsche был в ужасном состоянии и почти не ездил, поэтому его пришлось переделывать основательно. В частности у авто заменили двигатель - на двигатель Opel Omega объемом 2,0 с 5-ступенчатой механической коробкой.

Внешне старенькое купе в новой машине просто не узнать - автомобиль получил агрессивный кузов из стеклопластика красного цвета. Также привлекают внимание новые фары, поворотники, стопы и габаритные огни. Тюнинг получился на удивление качественным и интересным.

Ранее сообщалось, что мастер превратил “Запорожец“ в крутой кроссовер - видео.