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Украинец создал крутой спорткар из старенького Porsche 70-х годов

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Внешне старенькое купе в новой машине просто не узнать - автомобиль получил агрессивный кузов из стеклопластика красного цвета.
Украинец создал крутой спорткар из старенького Porsche 70-х годов
© topgir.com.ua
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Украинец создал крутой спорткар из старенького Porsche 70-х годов
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Автолюбитель из Николаева завершил очень нетипичный для наших краев тюнинг-проект. Старенький Porsche 924 1979 года превратился в крутой спорткар. Об этом сообщает ТопЖыр.

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К моменту покупки Porsche в 2013 году мастер уже создал 3-D модель будущего авто. Старый Porsche был в ужасном состоянии и почти не ездил, поэтому его пришлось переделывать основательно. В частности у авто заменили двигатель - на двигатель Opel Omega объемом 2,0 с 5-ступенчатой механической коробкой.

Внешне старенькое купе в новой машине просто не узнать - автомобиль получил агрессивный кузов из стеклопластика красного цвета. Также привлекают внимание новые фары, поворотники, стопы и габаритные огни. Тюнинг получился на удивление качественным и интересным.

Ранее сообщалось, что мастер превратил “Запорожец“ в крутой кроссовер - видео.

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Теги: Porsche 924, ретроавто, интересные авто
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