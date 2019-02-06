В Украине начали продавать "евробляхи" по цене смартфонов

Некоторые автомобили юридически оформлены на подложных особ за границей, которых теперь уже просто нереально найти.

Уже скоро за пользование "бляхами" будут выписывать крупные штрафы Facebook.com

Льготный период, за который автомобили на еврономерах можно растаможить с 50% скидкой подходит к концу и темпы растаможки существенно выросли. Тем не менее, подавляющее количество евроблях остается нерастаможенными.

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Причина - многие авто просто невозможно законно растаможить. Некоторые автомобили юридически оформлены на подложных особ за границей, которых теперь уже просто нереально найти. К тому же, старые автомобили растамаживать невыгодно.

А ведь уже скоро за пользование "бляхами" будут выписывать крупные штрафы. Чтобы избежать проблем, многие владельцы нерастаможенных авто продают их за 500-1000 долларов, в надежде отбить какие-то деньги. Другими словами, машину можно купить по цене дорогого смартфона.

Таких объявлений уже много в сети. Правда купивший дешевый автомобиль с еврономерами должен понимать, с какими проблемами он столкнется.

Ранее сообщалось, что "евробляхеры" анонсировали новые акции протеста в Киеве.