В Украине начали продавать "евробляхи" по цене смартфонов
Льготный период, за который автомобили на еврономерах можно растаможить с 50% скидкой подходит к концу и темпы растаможки существенно выросли. Тем не менее, подавляющее количество евроблях остается нерастаможенными.
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Причина - многие авто просто невозможно законно растаможить. Некоторые автомобили юридически оформлены на подложных особ за границей, которых теперь уже просто нереально найти. К тому же, старые автомобили растамаживать невыгодно.
А ведь уже скоро за пользование "бляхами" будут выписывать крупные штрафы. Чтобы избежать проблем, многие владельцы нерастаможенных авто продают их за 500-1000 долларов, в надежде отбить какие-то деньги. Другими словами, машину можно купить по цене дорогого смартфона.
Таких объявлений уже много в сети. Правда купивший дешевый автомобиль с еврономерами должен понимать, с какими проблемами он столкнется.
Ранее сообщалось, что "евробляхеры" анонсировали новые акции протеста в Киеве.
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