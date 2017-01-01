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На трассе Киев-Чоп загорелся автобус "Гданьск-Киев": Жуткое видео

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К счастью, пострадавших в результате пожара нет - пассажиров вскоре пересадили на новый автобус.
Водитель остановился, чтобы найти источник задымления и автобус мгновенно охватило пламенем
Водитель остановился, чтобы найти источник задымления и автобус мгновенно охватило пламенем
Скриншот видео

В понедельник, 4 февраля, в Житомирской области на трассе Киев-Чоп прямо во время движения вспыхнул международный автобус Гданьск-Киев. В салоне находились пассажиры.

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Сообщается, что сначала появился заметный дым от мотора. Водитель остановился, чтобы найти источник задымления и автобус мгновенно охватило пламенем.

Проезжающие мимо водители поспешили на помощь с огнетушителями. Скоро подоспели и пожарные, которые окончательно справились с огнем.

Причину возгорания установит следствие. К счастью, пострадавших в результате пожара нет - пассажиров вскоре пересадили на новый автобус.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель разбил 4 авто в ДТП и скрылся - есть пострадавшие.

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Теги: автобус, пожар, охватило пламенем, ДТП
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