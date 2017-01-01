Заброшенный на 35 лет автомобиль оказался настоящим сокровищем

Выяснилось, что в 80-х хозяин авто спрятал машину в подвале, но поднять ее назад не смог - грузовой лифт вышел из строя.

Интересная автоистория произошла в городе Турин в Италии. В подвале одного из домов нашли редчайшую Alfa-Romeo Giulietta SZ 1962 года. Об этом сообщает Автоцентр.

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Выяснилось, что в 80-х хозяин авто спрятал машину в подвале, но поднять ее назад не смог - грузовой лифт вышел из строя.

Через какое-то время хозяин авто умер, а машина продолжала стоять в подвале. Через 35 лет ее нашли и все же вытащили наружу. Наследников у хозяина авто не было, поэтому машину продали с аукциона - 567 тысяч евро ушли в казну города. Вот такой любопытный способ наполнять бюджет.

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Высокая цена объясняется тем, что Alfa Romeo Giulietta SZ была выпущена только в 217 экземплярах. Именно это авто было доработано известным ателье Zagato, поэтому вместо оригинальных тормозов - дисковые, обычные стекла поменяли на плексигаловые. Максимальная скорость этой модели - 200 км в час, что неплохо для авто 60-х.

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