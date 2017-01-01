Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Заброшенный на 35 лет автомобиль оказался настоящим сокровищем

Комментариев: 0
Выяснилось, что в 80-х хозяин авто спрятал машину в подвале, но поднять ее назад не смог - грузовой лифт вышел из строя.
Заброшенный на 35 лет автомобиль оказался настоящим сокровищем
© autocentre.ua
Фото 1/5
Заброшенный на 35 лет автомобиль оказался настоящим сокровищем
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Интересная автоистория произошла в городе Турин в Италии. В подвале одного из домов нашли редчайшую Alfa-Romeo Giulietta SZ 1962 года. Об этом сообщает Автоцентр.

Читай также: Какие цвета авто были самыми модными в 2018 году

Выяснилось, что в 80-х хозяин авто спрятал машину в подвале, но поднять ее назад не смог - грузовой лифт вышел из строя.

Через какое-то время хозяин авто умер, а машина продолжала стоять в подвале. Через 35 лет ее нашли и все же вытащили наружу. Наследников у хозяина авто не было, поэтому машину продали с аукциона - 567 тысяч евро ушли в казну города. Вот такой любопытный способ наполнять бюджет.

Читай также: Мастер превратил “Запорожец“ в крутой кроссовер - видео

Высокая цена объясняется тем, что Alfa Romeo Giulietta SZ была выпущена только в 217 экземплярах. Именно это авто было доработано известным ателье Zagato, поэтому вместо оригинальных тормозов - дисковые, обычные стекла поменяли на плексигаловые. Максимальная скорость этой модели - 200 км в час, что неплохо для авто 60-х.

Ранее сообщалось, что насколько снижается пробег электрокроссовера Audi зимой.

Поделись:
Теги: интересные автомобили, Alfa-Romeo Giulietta SZ, Италия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь