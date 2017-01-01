Porsche отправил подарки заказавшим еще не выпущенный элетрокар Taycan

Немецкий автопроизводитель символично поздравил желающих купить их первый электрокар Porsche Taycan.

Все клиенты получили памятную табличку с именем покупателя и номером бронирования Facebook.com

Немецкий автопроизводитель символично поздравил желающих купить их первый электрокар Porsche Taycan.

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Клиенты, сделавшие предзаказ авто, получили посылки с подарками - все клиенты получили памятную табличку с именем покупателя и номером бронирования.

Часть предзаказавших получила более существенный презент - зеленые зарядные шнуры для будущего авто.

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В ожидании своего будущего авто, получить от производителя такую, пусть и не очень существенную деталь, должно быть очень приятно. Можно записать в примеры удачного сервиса.

Porsche Taycan, кстати, будет иметь два элетромотора, общей мощностью в 600 лошадей, которые позволят разгоняться до 89,6 км в час за 3,5 секунды. На одной зарядке можно проехать 500 км. Стоимость - от 90 000$.

Часть предзаказавших получила более существенный презент Facebook.com

Ранее сообщалось, что в Таиланде создали первый электрокар-амфибию за 21 тыс. долларов.