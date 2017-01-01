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На заброшенной фабрике нашли редчайшее авто 20-х годов

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Автомобиль простоял на фабрике с 1974 года.
В 50-х машина сломалась и ей не пользовались
В 50-х машина сломалась и ей не пользовались
Скриншот видео

Очередная интересная автонаходка - теперь в Филадельфии, США. На заброшенной фабрике обнаружили редчайший Packard Six 1927 года с очень небольшим пробегом 16 000 км.

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Автомобиль простоял на фабрике с 1974 года. В 50-х машина сломалась и ей не пользовались. Тем не менее, в целом авто в отличном состоянии. 

Компания Packard Motor Car Company была ликвидирована в 1954 году.

Ранее сообщалось, что в “капсуле времени“ во Франции обнаружили три роскошных довоенных Bugatti.

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Теги: Packard Six, интересные авто, автонаходка
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