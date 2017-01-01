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Заезд слепого гонщика на трассе Top Gear показали на видео

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Слепой гонщик продемонстрировал очень высокий результат, став в общем зачете пятым .
На пассажирском сидении находился инструктор, который подсказывал, что происходит на трассе
На пассажирском сидении находился инструктор, который подсказывал, что происходит на трассе
Скриншот Youtube

Наверное, все, кто хоть немного интересуется автомобилями, слышали о британском автомобильном шоу Top Gear. Как известно, одна из фишек программы - рубрика "Звезда в бюджетном автомобиле", в которой селебрити выпускают на гоночную трассу. Результаты всех заездов выписываю в рейтинг.

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Самым необычным участником этой рубрики стал бывший водитель скорой помощи Амид Патель. Все дело в том, что он... слепой. Тем не менее, он продемонстрировал очень высокий результат, став в общем зачете пятым (круг за 1:46:58).

Заезд проходил на Toyota GT86 с механической коробкой. На пассажирском сидении находился инструктор по вождению Марк Уоткинс, который подсказывал слепому водителю, что происходит на трассе.

Ранее сообщалось, что все существующие модели электрокаров Tesla сразились в общем заезде.

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Теги: Top Gear, гонки, слепой водитель
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