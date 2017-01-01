Заезд слепого гонщика на трассе Top Gear показали на видео

Слепой гонщик продемонстрировал очень высокий результат, став в общем зачете пятым .

На пассажирском сидении находился инструктор, который подсказывал, что происходит на трассе Скриншот Youtube

Наверное, все, кто хоть немного интересуется автомобилями, слышали о британском автомобильном шоу Top Gear. Как известно, одна из фишек программы - рубрика "Звезда в бюджетном автомобиле", в которой селебрити выпускают на гоночную трассу. Результаты всех заездов выписываю в рейтинг.

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Самым необычным участником этой рубрики стал бывший водитель скорой помощи Амид Патель. Все дело в том, что он... слепой. Тем не менее, он продемонстрировал очень высокий результат, став в общем зачете пятым (круг за 1:46:58).

Заезд проходил на Toyota GT86 с механической коробкой. На пассажирском сидении находился инструктор по вождению Марк Уоткинс, который подсказывал слепому водителю, что происходит на трассе.

Ранее сообщалось, что все существующие модели электрокаров Tesla сразились в общем заезде.