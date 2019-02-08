В Польше владельцы электроавтомобилей начали блокировать АЗС
Владельцы электрокаров в Польше устроили своего рода акцию протеста на АЗС. Заправки для обычных автомобилей заблокировали автомобилями на электрике.
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Акция была организована для привлечения внимания проблемы блокировки автомобилями с ДВС парковок с зарядками для электрокаров.
По словам активистов, владельцы обычных автомобилей видят свободное место и занимают его, нисколько не задумываясь о том, что оно оборудовано для зарядки.
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Проблема оказалась очень распространенной - в частности в США владельцы пикапов намеренно блокируют парковки для электрокаров.
Акция протеста в Польше не была массовой, но, учитывая, что ее провели в небольшом городе с небольшим количеством заправок, свою мысль электроавтомобилисты донесли.
Ранее сообщалось о войне между владельцами пикапов и Tesla: В Китае придумали решение проблемы.
Полная версия правил
Только машину на ДВС можно и с канистры затравить , а электричку нет