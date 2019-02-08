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В Польше владельцы электроавтомобилей начали блокировать АЗС

Комментариев: 2
По словам активистов, владельцы обычных автомобилей видят свободное место и занимают его, не задумываясь, что оно оборудовано для зарядки.
Акцию организовали для привлечения внимания проблемы блокировки парковок с зарядками
Акцию организовали для привлечения внимания проблемы блокировки парковок с зарядками
Скриншот видео

Владельцы электрокаров в Польше устроили своего рода акцию протеста на АЗС. Заправки для обычных автомобилей заблокировали автомобилями на электрике.

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Акция была организована для привлечения внимания проблемы блокировки автомобилями с ДВС парковок с зарядками для электрокаров.

По словам активистов, владельцы обычных автомобилей видят свободное место и занимают его, нисколько не задумываясь о том, что оно оборудовано для зарядки.

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Проблема оказалась очень распространенной - в частности в США владельцы пикапов намеренно блокируют парковки для электрокаров.

Акция протеста в Польше не была массовой, но, учитывая, что ее провели в небольшом городе с небольшим количеством заправок, свою мысль электроавтомобилисты донесли.

Ранее сообщалось о войне между владельцами пикапов и Tesla: В Китае придумали решение проблемы.

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Теги: электрокары, Польша, блокировка парковок
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Комментариев (2)
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Gagarinn    08.02.2019, 14:26
Оценка:  +1
Gagarinn
Электрички хотят войны?
Только машину на ДВС можно и с канистры затравить , а электричку нет
ura88    08.02.2019, 14:05
Оценка:  +1
ura88
и я в Киеве под Сильпо парконулся на месте зарядки электрички, не заметил
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