Столкновение произошло из-за нарушения правил водителем грузовика.

В Ивано-Франковской области поезд протаранил грузовик и сошел с рельс

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В Ивано-Франковской области поезд протаранил грузовик и сошел с рельс

В четверг, 7 февраля, на перегоне Хриплин-Братковцы в Ивано-Франковской области грузовик выехал под колеса поезда “Ворохта-Киев“. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Столкновение произошло из-за нарушения правил водителем грузовика. В результате ДТП локомотив сошел с рельс первой колесной парой. К счастью, обошлось без жертв.

“Только чудо уберегло пассажиров поезда, локомотивную бригаду и горе-водителя грузовика от фатальных последствий“, - заявил руководитель “Укрзализыци“ Евгений Кравцов.

Пострадал только водитель грузовика, его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что полицейский в США чудом спасся на ж/д переезде.