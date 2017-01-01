Проблема снижения запаса хода электроавтомобиля зимой: Что можно сделать
Электрокары набирают все большую популярность - они все еще дорогие и проигрывают в целом конкуренцию обычным авто, но экологичность и дешевизна в эксплуатации помогает потихоньку отвоевывать позиции.
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Одна из проблем, которую пока так и не могут решить - снижение запаса хода во время похолоданий. В холодную погоду автомобили могут проезжать на одной зарядке до 20% меньше, чем при оптимальной температуре.
Выяснилось, что аккумуляторы чем-то похожи на людей, заявила директор Энергетического института Мичиганского университета Анна Стефанопулу изданию InsideEVs.
“Аккумуляторы предпочитают тот же диапазон температур, что и люди. Ниже 4,4 или выше 46 градусов по Цельсию, и они уже не могут работать с максимальной производительностью. Им нравится пребывать в температуре от 15,5 до 26,6 градусов. Когда температура падает, электролитная жидкость внутри элементов батареи становится более “вялой“….”
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В таком случае советуют пользоваться функцией предварительного прогрева салона авто - если батарея слишком охлаждена, какой-то процент энергии может быть просто недоступен. Еще советуется не допускать разрядку ниже 20% и по возможности заряжаться в теплом помещении.
В будущем автопроизводители могут перейти на твердотелые батареи, но сейчас они слишком дорогие.
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