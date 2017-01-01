С 1924 по 1929 год каждый год выпускались 3300 снегоходов и использовались очень широко - от лесников и почтальонов, до школьных автобусов.

Каким был первый серийный снегоход на базе Ford Model T

Каким был первый серийный снегоход на базе Ford Model T

Одним из первых серийных снегоходов был Snowmobile, созданный еще в 1917 году. Ежегодно проводяться слеты владельцев этих раритетных снегоходов.

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Снегоход создал один из дилеров Ford - неудивительно, что за основу взят легендарный Ford Model T, правда, очень переработанный. В частности - поставлен двигатель от мощного грузовика Ford TT, укрепленная подвеска, карданный вал и увеличенные колеса.

Зимой на колеса натягивали гусеницы, а вместо передних колес ставили лыжи - на снегу можно передвигаться со скоростью до 25 км в час.

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С 1924 по 1929 год каждый год выпускались 3300 снегоходов и использовались очень широко - от лесников и почтальонов, до школьных автобусов.

Ранее сообщалось, что в США из авто выпал 2-летний ребенок - мать спокойно уехала.