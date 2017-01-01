ТОП-10 самых продаваемых новых электрокаров в мире
Появилась статистика продаж электрокаров за 2018 год. Информацию опубликовало Авто24.
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Любопытно, что первое место в рейтинге получила Tesla Model 3, которая год назад была на невероятном 146 месте.
Такой скачок в лидеры объясняется повышением темпов производства - компания Илона Маска буквально не успевает собирать достаточное количество электрокаров, чтобы удовлетворить спрос. Поэтому показатель в 145 000 электроавтомобилей для Tesla не предел.
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Дальше идет китайский BAIC EC-Series с 90 600 автомобилями. На третьем месте самый популярный электрокар в Украине с 87 100 машинами. Вся статистика ниже:
- Tesla Model 3 (145 000 авто)
- BAIC EC-Series (90 600 авто)
- Nissan Leaf (87 100 авто)
- Tesla Model S (50 000 авто)
- Tesla Model X (49 300 авто)
- JAC iEV E/S (46 500 авто)
- BYD e5 (46 200 авто)
- Renault Zoe (40 300 авто)
- Chery eQ EV (39 700 авто)
- BAIC Eu-Series (37 300 авто)
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