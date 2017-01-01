ТОП-10 самых продаваемых новых электрокаров в мире

Первое место в рейтинге получила Tesla Model 3, которая год назад была на невероятном 146 месте.

Появилась статистика продаж электрокаров за 2018 год. Информацию опубликовало Авто24.

Читай также: Какие легковушки предпочитают украинцы: Рейтинг ТОП-15

Любопытно, что первое место в рейтинге получила Tesla Model 3, которая год назад была на невероятном 146 месте.

Такой скачок в лидеры объясняется повышением темпов производства - компания Илона Маска буквально не успевает собирать достаточное количество электрокаров, чтобы удовлетворить спрос. Поэтому показатель в 145 000 электроавтомобилей для Tesla не предел.

Читай также: ТОП-5 худших подарков автомобилисту

Дальше идет китайский BAIC EC-Series с 90 600 автомобилями. На третьем месте самый популярный электрокар в Украине с 87 100 машинами. Вся статистика ниже:

Tesla Model 3 (145 000 авто) BAIC EC-Series (90 600 авто) Nissan Leaf (87 100 авто) Tesla Model S (50 000 авто) Tesla Model X (49 300 авто) JAC iEV E/S (46 500 авто) BYD e5 (46 200 авто) Renault Zoe (40 300 авто) Chery eQ EV (39 700 авто) BAIC Eu-Series (37 300 авто)

Ранее публиковался ТОП-5 самых удивительных грузовиков.