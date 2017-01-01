Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ТОП-10 самых продаваемых новых электрокаров в мире

Комментариев: 0
Первое место в рейтинге получила Tesla Model 3, которая год назад была на невероятном 146 месте.
Cкачок Tesla в лидеры объясняется повышением темпов производства
Cкачок Tesla в лидеры объясняется повышением темпов производства
wikipedia.org

Появилась статистика продаж электрокаров за 2018 год. Информацию опубликовало Авто24.

Читай также: Какие легковушки предпочитают украинцы: Рейтинг ТОП-15

Любопытно, что первое место в рейтинге получила Tesla Model 3, которая год назад была на невероятном 146 месте.

Такой скачок в лидеры объясняется повышением темпов производства - компания Илона Маска буквально не успевает собирать достаточное количество электрокаров, чтобы удовлетворить спрос. Поэтому показатель в 145 000 электроавтомобилей для Tesla не предел.

Читай также: ТОП-5 худших подарков автомобилисту

Дальше идет китайский BAIC EC-Series с 90 600 автомобилями. На третьем месте самый популярный электрокар в Украине с 87 100 машинами. Вся статистика ниже:

  1. Tesla Model 3 (145 000 авто)
  2. BAIC EC-Series (90 600 авто)
  3. Nissan Leaf (87 100 авто)
  4. Tesla Model S (50 000 авто)
  5. Tesla Model X (49 300 авто)
  6. JAC iEV E/S (46 500 авто)
  7. BYD e5 (46 200 авто)
  8. Renault Zoe (40 300 авто)
  9. Chery eQ EV (39 700 авто)
  10. BAIC Eu-Series (37 300 авто)

Ранее публиковался ТОП-5 самых удивительных грузовиков.

Поделись:
Теги: ТОП-10, статистика, электрокары, Tesla
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь