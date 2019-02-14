Toyota высмеяла в рекламе электроавтомобили и попала в скандал
Известный автопроизводитель Toyota опубликовал неоднозначную рекламу своего гибрида Corolla. Видео появилось на YouTube-канале компании.
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В ролике продемонстрировано преимущество гибридных автомобилей, перед электрокарами и авто с ДВС.
Так, бензиновые машины показаны ненадежными, с клубами дыма из выхлопных труб, а электрокары - вечно стоящими на зарядки. Таким образом компания хотела показать преимущества гибридных авто.
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Тон рекламы не понравился многим зрителям и экспертам - ролик оценили, как слишком агрессивный и высмеивающий конкурентов. Возможно, на съемку такой рекламы повлиял недавний спад в продажах гибридных авто, после появления новых электрокаров
Ранее сообщалось, что машинист экскаватора показал сумасшедший трюк.
Полная версия правил
ЗЫ. в 2019-ом неподключаемые гибриды не нужны.