Toyota высмеяла в рекламе электроавтомобили и попала в скандал

В ролике продемонстрировано преимущество гибридных автомобилей, перед электрокарами и авто с ДВС.

Тон рекламы не понравился многим зрителям и экспертам Скриншот Youtube

Известный автопроизводитель Toyota опубликовал неоднозначную рекламу своего гибрида Corolla. Видео появилось на YouTube-канале компании.

Читай также: Праздник приближается: ТОП-5 лучших новогодних реклам авто 2018 года

В ролике продемонстрировано преимущество гибридных автомобилей, перед электрокарами и авто с ДВС.

Так, бензиновые машины показаны ненадежными, с клубами дыма из выхлопных труб, а электрокары - вечно стоящими на зарядки. Таким образом компания хотела показать преимущества гибридных авто.

Читай также: Что будет, если заправить автомобиль лаком для волос - видеоксперимент

Тон рекламы не понравился многим зрителям и экспертам - ролик оценили, как слишком агрессивный и высмеивающий конкурентов. Возможно, на съемку такой рекламы повлиял недавний спад в продажах гибридных авто, после появления новых электрокаров

Ранее сообщалось, что машинист экскаватора показал сумасшедший трюк.