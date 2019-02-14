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Toyota высмеяла в рекламе электроавтомобили и попала в скандал

Комментариев: 2
В ролике продемонстрировано преимущество гибридных автомобилей, перед электрокарами и авто с ДВС.
Тон рекламы не понравился многим зрителям и экспертам
Тон рекламы не понравился многим зрителям и экспертам
Скриншот Youtube

Известный автопроизводитель Toyota опубликовал неоднозначную рекламу своего гибрида Corolla. Видео появилось на YouTube-канале компании.

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В ролике продемонстрировано преимущество гибридных автомобилей, перед электрокарами и авто с ДВС.

Так, бензиновые машины показаны ненадежными, с клубами дыма из выхлопных труб, а электрокары - вечно стоящими на зарядки. Таким образом компания хотела показать преимущества гибридных авто.

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Тон рекламы не понравился многим зрителям и экспертам - ролик оценили, как слишком агрессивный и высмеивающий конкурентов. Возможно, на съемку такой рекламы повлиял недавний спад в продажах гибридных авто, после появления новых электрокаров

Ранее сообщалось, что машинист экскаватора показал сумасшедший трюк.

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Теги: реклама, Toyota Corolla, гибридные авто
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Комментариев (2)
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i-Kovalsky    14.02.2019, 15:46
Оценка:  +1
i-Kovalsky
Гибрид Короллы, кажется, неподключаемый. Так что "высмеивать" недостатки каждого из типов привода, когда твоя продукция не может полноценно воспользоваться обеими, - как минимум, странно.
ЗЫ. в 2019-ом неподключаемые гибриды не нужны.
гость  (аноним)  14.02.2019, 15:30
Оценка:  +1
гость
классная реклама! и гибрид классная вещь! дорогой правда... но функциональней и практичней, чем чисто электрокар!
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