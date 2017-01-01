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Краш-тест новой версии Toyota Camry показали на зрелищном видео

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В результате новенькая Toyota Camry получила очень высокие результаты.
В целом вердикт соответствует 5 звездам
В целом вердикт соответствует 5 звездам
Скриншот видео

Появились результаты краш-теста новой генерации автомобиля Toyota Camry. Видео тестирования опубликовали в Youtube.

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Автомобиль уничтожали эксперты ASEAN NCAP (филиала NCAP в Малайзии). В результате новенькая Toyota Camry получила очень высокие результаты:

  • Защита взрослых пассажиров - 35,3 из 36.
  • Защита детей - 44,4 из 49.
  • Электронные помощники - 14,2 из 18.
  • Общий показатель - 91,47%

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В целом вердикт соответствует 5 звездам, а значит новенький Camry можно считать одним из самых надежных и безопасных автомобилей.

Ранее сообщалось, что Volvo XC40 побил все рекорды продаж.

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Теги: Toyota Camry, краш-тест, видео
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