Краш-тест новой версии Toyota Camry показали на зрелищном видео

В результате новенькая Toyota Camry получила очень высокие результаты.

Появились результаты краш-теста новой генерации автомобиля Toyota Camry. Видео тестирования опубликовали в Youtube.

Читай также: В каком авто за всю историю никто не погиб в ДТП

Автомобиль уничтожали эксперты ASEAN NCAP (филиала NCAP в Малайзии). В результате новенькая Toyota Camry получила очень высокие результаты:

Защита взрослых пассажиров - 35,3 из 36.

Защита детей - 44,4 из 49.

Электронные помощники - 14,2 из 18.

Общий показатель - 91,47%

Читай также: Как выглядит самое безопасное авто в мире

В целом вердикт соответствует 5 звездам, а значит новенький Camry можно считать одним из самых надежных и безопасных автомобилей.

Ранее сообщалось, что Volvo XC40 побил все рекорды продаж.