Краш-тест новой версии Toyota Camry показали на зрелищном видео
В результате новенькая Toyota Camry получила очень высокие результаты.
Появились результаты краш-теста новой генерации автомобиля Toyota Camry. Видео тестирования опубликовали в Youtube.
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Автомобиль уничтожали эксперты ASEAN NCAP (филиала NCAP в Малайзии). В результате новенькая Toyota Camry получила очень высокие результаты:
- Защита взрослых пассажиров - 35,3 из 36.
- Защита детей - 44,4 из 49.
- Электронные помощники - 14,2 из 18.
- Общий показатель - 91,47%
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В целом вердикт соответствует 5 звездам, а значит новенький Camry можно считать одним из самых надежных и безопасных автомобилей.
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