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Новый ведущий Top Gear разбил на съемках раритетный пикап

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Один из новых ведущих, Эндрю Флинтофф, успел отметиться до своего первого появления в эфире.
Впрочем, никто не получил существенных повреждений, поэтому вскоре съемки продолжились.
Впрочем, никто не получил существенных повреждений, поэтому вскоре съемки продолжились.
Скриншот видео

Новый ведущий популярной автомобильной передачи Top Gear разбил раритетный пикап Subaru, снимая эпизод программы.

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В свежем 27 сезоне программы произошли перестановки в составе ведущих - Мэтт Леблан и Рори Рида покинули шоу.

Один из новых ведущих, Эндрю Флинтофф, успел отметиться даже до первого своего появления в эфире. На съемке эпизода в британском Менсфилде его пикап Subaru потерял управление и вылетел за пределы трассы. Что выглядело достаточно опасно, ведь съемки проходили в центре города, а из ограждения были только тюки с сеном.

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Впрочем, никто не получил существенных повреждений (включая авто), поэтому вскоре съемки продолжились.

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Теги: Top Gear, ДТП, съемки, гонки, пикап, Subaru
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