Новый ведущий Top Gear разбил на съемках раритетный пикап
Новый ведущий популярной автомобильной передачи Top Gear разбил раритетный пикап Subaru, снимая эпизод программы.
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В свежем 27 сезоне программы произошли перестановки в составе ведущих - Мэтт Леблан и Рори Рида покинули шоу.
Один из новых ведущих, Эндрю Флинтофф, успел отметиться даже до первого своего появления в эфире. На съемке эпизода в британском Менсфилде его пикап Subaru потерял управление и вылетел за пределы трассы. Что выглядело достаточно опасно, ведь съемки проходили в центре города, а из ограждения были только тюки с сеном.
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Впрочем, никто не получил существенных повреждений (включая авто), поэтому вскоре съемки продолжились.
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