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Темпы растаможки растут: Сколько денег в бюджет уже принесли "евробляхеры"

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К концу срока льготного периода темпы растаможки евроблях растут с каждым днем.
За время действия новых законов о "евробляхах" растаможка принесла в бюджет 10,1 млрд гривен
За время действия новых законов о "евробляхах" растаможка принесла в бюджет 10,1 млрд гривен
hsc.gov.ua

К концу срока льготного периода темпы растаможки евроблях растут с каждым днем. Так, в среду, 13 февраля, по всей территории Украины успели оформить около 8 тысяч автомобилей

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В целом, за время действия новых законов о “евробляхах“, растаможка принесла в бюджет 10,1 млрд гривен. Такие данные предоставила пресс-служба ГВС Украины.

Общее количество растаможенных автомобилей с 25 ноября 2018 года по 13 февраля 2019 года - более 161 тысячи машин.

Общее количество расстаможек с 25 ноября 2018 года по 13 февраля 2019 года - более 161 тысячи машин
Общее количество расстаможек с 25 ноября 2018 года по 13 февраля 2019 года - более 161 тысячи машин
sfs.gov.ua

Ранее сообщалось, что узнать стоимость растаможки можно по телефону: ГФС открыла горячую линию.

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Теги: евробляхи, растаможка, статистика
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