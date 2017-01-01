Темпы растаможки растут: Сколько денег в бюджет уже принесли "евробляхеры"

К концу срока льготного периода темпы растаможки евроблях растут с каждым днем.

За время действия новых законов о "евробляхах" растаможка принесла в бюджет 10,1 млрд гривен hsc.gov.ua

К концу срока льготного периода темпы растаможки евроблях растут с каждым днем. Так, в среду, 13 февраля, по всей территории Украины успели оформить около 8 тысяч автомобилей

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В целом, за время действия новых законов о “евробляхах“, растаможка принесла в бюджет 10,1 млрд гривен. Такие данные предоставила пресс-служба ГВС Украины.

Общее количество растаможенных автомобилей с 25 ноября 2018 года по 13 февраля 2019 года - более 161 тысячи машин.

Общее количество расстаможек с 25 ноября 2018 года по 13 февраля 2019 года - более 161 тысячи машин sfs.gov.ua

Ранее сообщалось, что узнать стоимость растаможки можно по телефону: ГФС открыла горячую линию.