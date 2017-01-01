Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Проклятый мост: Пятничная автоподборка #18

Комментариев: 0
Как этот мост все еще стоит после стольких столкновений - непонятно.
Некоторые участки дороги кажутся просто проклятыми
Некоторые участки дороги кажутся просто проклятыми
Скриншот видео

Некоторые участки дороги кажутся просто проклятыми. Как, например, этот мост в городе Дюрем, США, который становится главным героем сегодняшней пятничной подборки.

Читай также: Конфликты на дороге: Пятничная подборка #16

Хотя, может все таки владельцам габаритного транспорта на видео стоило внимательнее относится к предупреждающим знакам? Тем более, что низкий мост достаточно известен - в среднем в него врезаются раз в месяц.

Как этот мост все еще стоит после стольких столкновений - непонятно. Тем более, что ему уже более 100 лет.

Ранее сообщалось, что пятничная подборка #17: расплата водителей за “понты“.

Поделись:
Теги: пятничная подборка, США, мост, ДТП с мостом
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь