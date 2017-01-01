Проклятый мост: Пятничная автоподборка #18

Как этот мост все еще стоит после стольких столкновений - непонятно.

Некоторые участки дороги кажутся просто проклятыми. Как, например, этот мост в городе Дюрем, США, который становится главным героем сегодняшней пятничной подборки.

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Хотя, может все таки владельцам габаритного транспорта на видео стоило внимательнее относится к предупреждающим знакам? Тем более, что низкий мост достаточно известен - в среднем в него врезаются раз в месяц.

Как этот мост все еще стоит после стольких столкновений - непонятно. Тем более, что ему уже более 100 лет.

Ранее сообщалось, что пятничная подборка #17: расплата водителей за “понты“.