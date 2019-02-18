Под Киевом вор лег посреди дороги и ограбил поспешившего на помощь мужчину

По дороге проезжало такси, пассажир которого заметил неподвижное тело и решил оказать помощь.

Оригинальный случай разбоя на дороге произошел в селе Хотяновка под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

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Пьяный мужчина лег прямо посреди дороги и притворился, что ему плохо. Немного позже по дороге проезжало такси, пассажир которого заметил неподвижное тело и решил оказать помощь.

Как только он наклонился, злоумышленник резко нанес ему кухонным ножем резанные раны лица и височной области. Отобрав мобильный телефон, вор убежал. Водитель такси сразу вызвал полицию.

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Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов оперативно нашли на одной из улиц села подозреваемого, у которого с собой обнаружили украденный телефон и кухонный нож. Мужчину задержали, сейчас он в изоляторе временного содержания.

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