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Под Киевом вор лег посреди дороги и ограбил поспешившего на помощь мужчину

Комментариев: 2
По дороге проезжало такси, пассажир которого заметил неподвижное тело и решил оказать помощь.
Злоумышленник резко нанес кухонным ножем резанные раны лица и височной области
Злоумышленник резко нанес кухонным ножем резанные раны лица и височной области
depositphotos.com

Оригинальный случай разбоя на дороге произошел в селе Хотяновка под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

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Пьяный мужчина лег прямо посреди дороги и притворился, что ему плохо. Немного позже по дороге проезжало такси, пассажир которого заметил неподвижное тело и решил оказать помощь.

Как только он наклонился, злоумышленник резко нанес ему кухонным ножем резанные раны лица и височной области. Отобрав мобильный телефон, вор убежал. Водитель такси сразу вызвал полицию.

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Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов оперативно нашли на одной из улиц села подозреваемого, у которого с собой обнаружили украденный телефон и кухонный нож. Мужчину задержали, сейчас он в изоляторе временного содержания.

Ранее сообщалось, о жестком ДТП с переворачиванием в Киеве: Lexus протаранил грузовой Volkswagen.

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Теги: ДТП, вор, разбой на дороге, Киев
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Комментариев (2)
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shurag    18.02.2019, 17:57
Оценка:  0
shurag
редчайший мудак он
Advent1    18.02.2019, 17:52
Оценка:  0
Advent1
"Оригинальный способ"...ну да, в 90-ых когда видели на трассах такое тело, то еще на газ нажимали, классический разводняк. Сердобольному пассажиру урок, сочувствие это прекрасное качество, но долго не проживешь, если не включать мозги и не принимать мер безопасности от тех, кто на этом наживается
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