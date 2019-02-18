Огромные мониторы вместо стекол: Салон лимузина Путина показали на видео

Вместо стекол в авто установлены экраны, на которые подается изображение с помощью расположенных снаружи авто камер.

Для пассажиров предусмотрены свои мультимедийные системы Скриншот видео

На выставке в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, показали лимузин президента Российской Федерации Владимира Путина. Видеообзор автомобиля появился на Youtube.

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Показанный лимузин выпустила российская компания Aurus. Эта презентация интересна тем, что лимузин удалось рассмотреть изнутри.

Выяснилось, что автомобиль роскошно отделан кожей и деревом, но это сложно назвать неожиданностью. В приборке установлены два экрана.

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Для пассажиров предусмотрены свои мультимедийные системы. Интересная деталь - вместо стекол в авто установлены экраны, на которые подается изображение с помощью расположенных снаружи авто камер.

Ранее сообщалось, что в Днепре засняли очень редкий лимузин Volvo 80-х годов.