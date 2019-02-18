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Огромные мониторы вместо стекол: Салон лимузина Путина показали на видео

Комментариев: 3
Вместо стекол в авто установлены экраны, на которые подается изображение с помощью расположенных снаружи авто камер.
Для пассажиров предусмотрены свои мультимедийные системы
Для пассажиров предусмотрены свои мультимедийные системы
Скриншот видео

На выставке в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, показали лимузин президента Российской Федерации Владимира Путина. Видеообзор автомобиля появился на Youtube.

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Показанный лимузин выпустила российская компания Aurus. Эта презентация интересна тем, что лимузин удалось рассмотреть изнутри.

Выяснилось, что автомобиль роскошно отделан кожей и деревом, но это сложно назвать неожиданностью. В приборке установлены два экрана.

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Для пассажиров предусмотрены свои мультимедийные системы. Интересная деталь - вместо стекол в авто установлены экраны, на которые подается изображение с помощью расположенных снаружи авто камер.

Ранее сообщалось, что в Днепре засняли очень редкий лимузин Volvo 80-х годов.

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Теги: лимузин, Путин, РФ, Aurus
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Комментариев (3)
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Глод    18.02.2019, 19:21
Оценка:  0
Глод
Неужели на России научились делать нормальные машины?
гость  (аноним)  18.02.2019, 19:00
Оценка:  0
гость
а главную свинью Укропии на чём возят???
Сало Укропии !!!
Геям Сало !!!
Advent1    18.02.2019, 19:23
Оценка:  0
Advent1
на чем-то, что обошлось пенсионерам раз в 1000 меньше, чем любителям есть с лопат )
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