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В Киеве стали массово эвакуировать машины "героев парковки"

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Всего за указанный период времени сотрудниками Центра был эвакуирован 31 автомобиль.
В Киеве стали массово эвакуировать машины "героев парковки"
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В Киеве стали массово эвакуировать машины "героев парковки"
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Появились результаты работы эвакуаторщиков в Киеве в течении одной недели с 11 по 17 февраля. Данные опубликовали на странице в Facebook Центра организации дорожного движения в городе Киеве.

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Всего за указанный период времени сотрудниками Центра был эвакуирован 31 автомобиль. Все машины были доставлены на штрафплощадку по адресу ул. Гната Хоткевича, 20Б за различные правонарушения.

Справку о временно задержанных транспортных средствах можно получить по номеру 102.

Ранее сообщалось, что в Киеве начали работу инспекторы по парковке.

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Теги: эвакуатор, Киев, парковка, новые правила парковки
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