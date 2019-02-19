Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Масштабное ДТП в США: Появилось жуткое видео из эпицентра столкновения 47 авто

Комментариев: 2
За кадром слышно, как уже попавшие в аварию автомобилисты пытаются предупредить несущийся поток автомобилей об опасности.
В результате аварий погиб по крайней мере один человеку, также около ста получили ранения
В результате аварий погиб по крайней мере один человеку, также около ста получили ранения
Скриншот видео

Жуткое видео масштабной аварии в штате Миссури опубликовали в Youtube. На одном заснеженном участке дороги из-за гололеда разбились 47 автомобилей.

Читай также: В Киеве стали массово эвакуировать машины “героев парковки“

Инцидент произошел в пятницу, 15 февраля. В результате аварий погиб по крайней мере один человеку, также около ста получили ранения. Об этом сообщает Carscoops.

Судя по видео, на трассе была ограничена видимость из-за снегопада, поэтому новые машины на полной скорости влетали в свалку из уже разбитых автомобилей.

Читай также: Растаможить по техпаспорту можно не все “евробляхи“ - уточнение Кабмина

За кадром слышно, как уже попавшие в аварию автомобилисты пытаются предупредить несущийся поток автомобилей об опасности, но быстро приходят к выводу, что ничего не смогут сделать - новые автомобили вылетали из-за снежного занавесу в груду покореженных машин примерно каждую секунду.

Ранее сообщалось, что на маленькой стоянке в Киеве засняли редчайший кабриолет Rolls-Royce.

Поделись:
Теги: ДТП, масштабное ДТП, США, ДТП на снегу
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Артур  (аноним)  19.02.2019, 17:01
Оценка:  0
Артур
потом это все привезут в Украину
Gagarinn    19.02.2019, 17:03
Оценка:  0
Gagarinn
Или рашу
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь