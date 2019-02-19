Масштабное ДТП в США: Появилось жуткое видео из эпицентра столкновения 47 авто
Жуткое видео масштабной аварии в штате Миссури опубликовали в Youtube. На одном заснеженном участке дороги из-за гололеда разбились 47 автомобилей.
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Инцидент произошел в пятницу, 15 февраля. В результате аварий погиб по крайней мере один человеку, также около ста получили ранения. Об этом сообщает Carscoops.
Судя по видео, на трассе была ограничена видимость из-за снегопада, поэтому новые машины на полной скорости влетали в свалку из уже разбитых автомобилей.
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За кадром слышно, как уже попавшие в аварию автомобилисты пытаются предупредить несущийся поток автомобилей об опасности, но быстро приходят к выводу, что ничего не смогут сделать - новые автомобили вылетали из-за снежного занавесу в груду покореженных машин примерно каждую секунду.
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