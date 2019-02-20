Жена депутата на Bentley за 8,8 млн грн врезалась в трамвай в Одессе

Премиальный внедорожник Bentley Bentayga допустил столкновение с трамваем.

Необычно дорогое ДТП произошло на перекрестке улиц Успенской и Леонтовича в Одессе. Об этом сообщает ТопЖыр.

Читай также: Под Киевом ВАЗ влетел в дерево из-за гололеда: Двое погибших

Премиальный внедорожник Bentley Bentayga допустил столкновение с трамваем. Сообщается, что хозяйка дорогого внедорожника - жена председателя Одесского облсовета Анатолия Урбанского.

Роскошное авто совсем новое - куплено только в прошлом году. По информации СМИ, такой автомобиль стоит в Украине 8 799 615 грн. Покупка трамвая, кажется, обойдется в меньшую сумму.

Хозяйка дорогого внедорожника - жена председателя Одесского облсовета Анатолия Урбанского topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что на Севастопольской площади в Киеве бензовоз жестко протаранил Mazda.