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Жена депутата на Bentley за 8,8 млн грн врезалась в трамвай в Одессе

Комментариев: 10
Премиальный внедорожник Bentley Bentayga допустил столкновение с трамваем.
Премиальный внедорожник Bentley Bentayga врезался с трамваем
Премиальный внедорожник Bentley Bentayga врезался с трамваем
topgir.com.ua

Необычно дорогое ДТП произошло на перекрестке улиц Успенской и Леонтовича в Одессе. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Премиальный внедорожник Bentley Bentayga допустил столкновение с трамваем. Сообщается, что хозяйка дорогого внедорожника - жена председателя Одесского облсовета Анатолия Урбанского.

Роскошное авто совсем новое - куплено только в прошлом году. По информации СМИ, такой автомобиль стоит в Украине 8 799 615 грн. Покупка трамвая, кажется, обойдется в меньшую сумму.

Хозяйка дорогого внедорожника - жена председателя Одесского облсовета Анатолия Урбанского
Хозяйка дорогого внедорожника - жена председателя Одесского облсовета Анатолия Урбанского
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что на Севастопольской площади в Киеве бензовоз жестко протаранил Mazda.

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Теги: депутат, Одесса, Bentley, ДТП, ДТП с трамваем
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Комментариев (10)
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гость  (аноним)  20.02.2019, 15:53
Оценка:  0
гость
обвинят водителя трамвая...
Alexandr22    20.02.2019, 16:02
Оценка:  0
Alexandr22
нееее, обвинят трамвай!
Шпалоукладчица  (аноним)  20.02.2019, 15:45
Оценка:  +1
Шпалоукладчица
Слуги народа,б лядь...
Sancho-s    20.02.2019, 15:42
Оценка:  +2
Sancho-s
Пусть теперь водитель трамвая рассказывает как обганял и как подрезал...
гость  (аноним)  20.02.2019, 15:37
Оценка:  +2
гость
феерично!!!
Баба Маня  (аноним)  20.02.2019, 15:26
Оценка:  +4
Баба Маня
Носятся эти трамваи,нормальных людей подрезают.Депутат всю жизнь копил,а тут на тебе...Жалко,паскуду и его лахудру.))
гость  (аноним)  20.02.2019, 15:18
Оценка:  +5
гость
НАЗК, НАБУ, САП ВЫ ГДЕ?
гость  (аноним)  20.02.2019, 15:18
Оценка:  +3
гость
врезался с трамваем
morpeh66    20.02.2019, 15:39
Оценка:  +1
morpeh66
Вы еще на это обращаете внимание? Все уже давно знают, что статьи здесь пишут ПТУшники.
flacon9havi    20.02.2019, 15:15
Оценка:  +2
flacon9havi
Водія транваю вже засуджено чи спочатку його потримають на "курорті"?
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