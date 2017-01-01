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Серийный номер 773: Редчайший Jaguar 60-х годов обнаружили в старом сарае

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Автомобиль бросили в сарае еще в 1982 году.
Серийный номер 773: Редчайший Jaguar 60-х годов обнаружили в старом сарае
© autocentre.ua
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Серийный номер 773: Редчайший Jaguar 60-х годов обнаружили в старом сарае
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В штате Айова, США, нашли редчайший Jaguar Mk II 1960 года. Машину нашел агент по недвижимости в заброшенном сарае на недавно приобретенном участке земли. Об этом сообщает Автоцентр.

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Автомобиль бросили в сарае еще в 1982 году. Не смотря на это, машина сохранилась очень неплохо - мотор не завелся, но электрика оказалась в порядке и ржавчина повредила кузов не критично.

Изначально машина была полностью черной, включая диски и салон. Серийный номер машины - 773-й, что делает его очень редким, входящим в первую 1000 Jaguar Mk II.

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Машину продают за 14 900 долларов и можно не сомневаться, что покупатель найдется очень скоро.

Ранее сообщалось, что на маленькой стоянке в Киеве засняли редчайший кабриолет Rolls-Royce.

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Теги: интересные авто, автонаходки, Jaguar Mk II
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