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ТОП-5 самых дорогих растаможенных евроблях

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Большая часть "евроблях" в Украине - бюджетные и подержанные машины, но бывают и исключения.
Porsche 911 Turbo S 2013 года
Porsche 911 Turbo S 2013 года
porsche.com

Большая часть "евроблях" в Украине - бюджетные и подержанные машины. Но иногда встречаются и более дорогие экземпляры. В ГФС Украины опубликовали ТОП-5 самых дорогих растаможенных евроблях за последние 3 месяца. 

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ТОП-5 самых дорогих растаможенных евроблях

  1. Porsche 911 Turbo S 2013 года. Таможенная стоимость - 83 тысячи долларов. Растаможка - 766,1 тысячи гривен.
  2. Porsche Cayenne S 2018 года. Таможенная стоимость - 76 тысяч долларов. Растаможка - 705 тысяч гривен.
  3. Bentley Flying Spur 2014 года. Таможенная стоимость - 74,5 тысяч долларов. Растаможка - 727,9 тысяч гривен.
  4. Mercedez-Benz G Classe 2015 года. Таможенная стоимость - 63,6 тысяч долларов. Растаможка - 593,4 тысяч гривен.
  5. Mercedez-Benz V-Classe 2018 года. Таможенная стоимость - 62 тысячи долларов. Растаможили - 553 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, о возвращении "Писем счастья": У полиции появились проблемы с "Укрпочтой".

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Теги: ТОП-5, растаможка, евробляхи
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