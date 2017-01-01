ТОП-5 самых дорогих растаможенных евроблях

Большая часть "евроблях" в Украине - бюджетные и подержанные машины, но бывают и исключения.

Porsche 911 Turbo S 2013 года porsche.com

Большая часть "евроблях" в Украине - бюджетные и подержанные машины. Но иногда встречаются и более дорогие экземпляры. В ГФС Украины опубликовали ТОП-5 самых дорогих растаможенных евроблях за последние 3 месяца. Читай также: В Украине из-за технических неполадок закрылись все сервисные центры МВД ТОП-5 самых дорогих растаможенных евроблях Porsche 911 Turbo S 2013 года. Таможенная стоимость - 83 тысячи долларов. Растаможка - 766,1 тысячи гривен. Porsche Cayenne S 2018 года. Таможенная стоимость - 76 тысяч долларов. Растаможка - 705 тысяч гривен. Bentley Flying Spur 2014 года. Таможенная стоимость - 74,5 тысяч долларов. Растаможка - 727,9 тысяч гривен. Mercedez-Benz G Classe 2015 года. Таможенная стоимость - 63,6 тысяч долларов. Растаможка - 593,4 тысяч гривен. Mercedez-Benz V-Classe 2018 года. Таможенная стоимость - 62 тысячи долларов. Растаможили - 553 тысячи гривен. Ранее сообщалось, о возвращении "Писем счастья": У полиции появились проблемы с "Укрпочтой".

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