В Киеве засняли самый новый "Гелендваген АМГ" ограниченной серии

Лимитированную версию "Гелендваген" Mercedes-AMG G63 Edition 1, будут продавать всего год.

На весь экран Свернуть

На дорогах Киева засняли очень необычный "Гелендваген". Об этом сообщает ТопЖыр.

Читай также: На заснеженных дорогах Киева засняли два роскошных суперкара Ferrari

И дело даже не в том, что он последней модели и от AMG. Это автомобиль из лимитированной версии "Гелендваген" Mercedes-AMG G63 Edition 1, которую будут продавать всего год.

Главные визуальные подсказки, что перед вами именно этот уникальный автомобиль - характерные красные вставки на зеркалах и 22-дюймовых дисках.

Читай также: Какие новые автомобили до 10 тысяч евро можно купить в Украине

Также Edition 1 может похвастаться пакетом AMG Night - характерные тонированные стекла и фары с фонарями. Стилистика с красными элементами дизайна коснулась и оформления салона.

Под капотом у машины обычный для Mercedes-AMG G63 двигатель V8 твин-турбо на 4 литра, мощностью 585 сил.

Ранее сообщалось, что появилось первое официальное фото нового крутого кроссовера SEAT.