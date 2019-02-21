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В Киеве засняли самый новый "Гелендваген АМГ" ограниченной серии

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Лимитированную версию "Гелендваген" Mercedes-AMG G63 Edition 1, будут продавать всего год.
В Киеве засняли самый новый "Гелендваген АМГ" ограниченной серии
© autogespot
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В Киеве засняли самый новый "Гелендваген АМГ" ограниченной серии
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На дорогах Киева засняли очень необычный "Гелендваген". Об этом сообщает ТопЖыр.

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И дело даже не в том, что он последней модели и от AMG. Это автомобиль из лимитированной версии "Гелендваген" Mercedes-AMG G63 Edition 1, которую будут продавать всего год.

Главные визуальные подсказки, что перед вами именно этот уникальный автомобиль - характерные красные вставки на зеркалах и 22-дюймовых дисках.

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Также Edition 1 может похвастаться пакетом AMG Night - характерные тонированные стекла и фары с фонарями. Стилистика с красными элементами дизайна коснулась и оформления салона.

Под капотом у машины обычный для Mercedes-AMG G63 двигатель V8 твин-турбо на 4 литра, мощностью 585 сил.

Ранее сообщалось, что появилось первое официальное фото нового крутого кроссовера SEAT.

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Теги: Mercedes-AMG G63 Edition 1, Гелендваген, Киев, интересные авто
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  21.02.2019, 14:27
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"Под капотом у машины... ", а в багажнике НПЗ.
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