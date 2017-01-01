Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Найден легендарный минивэн Volkswagen T1 1953 года с полицейским радаром

Комментариев: 0
Автомобиль использовали в качестве полицейского в Нижней Саксонии.
Найден легендарный минивэн Volkswagen T1 1953 года с полицейским радаром
© autobild.de
Фото 1/6
Найден легендарный минивэн Volkswagen T1 1953 года с полицейским радаром
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Германии нашли очень интересную версию классического минивэна Volkswagen T1 1953 року. Фотографии опубликовал AutoBild.

Читай также: На заброшенной фабрике нашли редчайшее авто 20-х годов

Автомобиль использовали в качестве полицейского в Нижней Саксонии. Изначально машина была зеленого цвета, но ее перекрасили в более “полицейские“ синие тона.

На “бусик“ был установлен радар для замера скорости VRG2 от Telefunken.

Читай также: На заброшенном складе нашли сумасшедшую коллекцию из 81-го ретроавто

Немецкие СМИ взяли интервью у руководителя местной полиции того времени. По его словам радар был очень сложным в пользовании, но достаточно точным - с погрешностью всего в 3 км в час.

Автомобиль списали в 1964 году. Через 54 года его выкупил в свою коллекцию концерн Volkswagen. Полицейский Volkswagen T1 обещают отреставрировать, сохранив исходный вид.

Ранее сообщалось, что под Киевом нашли редчайший автомобиль времен Второй мировой войны.

Поделись:
Теги: Volkswagen T1, ретроавто, Германия, радары скорости, история
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь