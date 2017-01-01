Найден легендарный минивэн Volkswagen T1 1953 года с полицейским радаром

Автомобиль использовали в качестве полицейского в Нижней Саксонии.

В Германии нашли очень интересную версию классического минивэна Volkswagen T1 1953 року. Фотографии опубликовал AutoBild.

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Автомобиль использовали в качестве полицейского в Нижней Саксонии. Изначально машина была зеленого цвета, но ее перекрасили в более “полицейские“ синие тона.

На “бусик“ был установлен радар для замера скорости VRG2 от Telefunken.

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Немецкие СМИ взяли интервью у руководителя местной полиции того времени. По его словам радар был очень сложным в пользовании, но достаточно точным - с погрешностью всего в 3 км в час.

Автомобиль списали в 1964 году. Через 54 года его выкупил в свою коллекцию концерн Volkswagen. Полицейский Volkswagen T1 обещают отреставрировать, сохранив исходный вид.

Ранее сообщалось, что под Киевом нашли редчайший автомобиль времен Второй мировой войны.