Найден легендарный минивэн Volkswagen T1 1953 года с полицейским радаром
В Германии нашли очень интересную версию классического минивэна Volkswagen T1 1953 року. Фотографии опубликовал AutoBild.
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Автомобиль использовали в качестве полицейского в Нижней Саксонии. Изначально машина была зеленого цвета, но ее перекрасили в более “полицейские“ синие тона.
На “бусик“ был установлен радар для замера скорости VRG2 от Telefunken.
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Немецкие СМИ взяли интервью у руководителя местной полиции того времени. По его словам радар был очень сложным в пользовании, но достаточно точным - с погрешностью всего в 3 км в час.
Автомобиль списали в 1964 году. Через 54 года его выкупил в свою коллекцию концерн Volkswagen. Полицейский Volkswagen T1 обещают отреставрировать, сохранив исходный вид.
Ранее сообщалось, что под Киевом нашли редчайший автомобиль времен Второй мировой войны.
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