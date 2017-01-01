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Льготный период закончится в 24:00: Как растаможить авто со скидкой после "Дня X"

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Автомобилисты, подавшие декларации до полуночи 22 февраля, получат скидку даже после конца льготного периода.
Таможни в последний день льготного периода будут работать круглосуточно
Таможни в последний день льготного периода будут работать круглосуточно
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В пятницу, 22 декабря, заканчивается срок льготной растаможки автомобилей, в течении которого можно было легализовать "евробляху" с 50% скидкой. Уже с 23 декабря за эту услугу придется платить полную стоимость.

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По заявлению ГФС Украины, отделения в последний день льготного периода будут работать круглосуточно - документы будут принимать до полуночи.

"Все граждане, которые успеют подать декларации до 24:00 и у них не будет проблем с документами, будут оформлены, даже если мы не успеем их оформить 22 числа. Их документы оформят в течение следующих дней", - сообщил зам главы ГФС Виктор Кривицкий.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за технических неполадок закрылись все сервисные центры МВД.

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Теги: евробляхи, льготный срок, растаможка
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