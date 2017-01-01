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10 минут, которые лучше избегать: Когда в течении дня риск ДТП самый большой

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Как оказалось, чаще всего аварии происходят в очень небольшой промежуток времени - с 17:00 до 17:10.
В целом наиболее опасным можно считать период с 16:00 до 18:00
В целом наиболее опасным можно считать период с 16:00 до 18:00
depositphotos.com

Британская страховая компания провела интересное исследование, выяснив, когда в течении дня чаще всего случаются ДТП. Об этом сообщает Авто24

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Чтобы ответить на этот вопрос, страховщики проанализировали 18 000 случаев ДТП, случившихся в течении 5 лет.

Как оказалось, чаще всего аварии происходят в очень небольшой промежуток времени - с 17:00 до 17:10. За эти 10 минут происходит 14,46% всех инцидентов на дороге.

В целом наиболее опасным можно считать период с 16:00 до 18:00, в течении которого происходит 20% происшествий.

Ранее сообщалось, сколько автомобилей Lamborghini зарегистрировано в Украине.

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Теги: исследование, статистика, ДТП
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