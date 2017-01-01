Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В 2000-х ЗАЗ хотел создать современный "Горбатый" Запорожец - фотографии

Комментариев: 0
Макет нового "Горбатого" выглядит очень современно и солидно, несмотря на ретро стилистику.
В 2000-х ЗАЗ хотел создать современный "Горбатый" Запорожец - фотографии
© avtolubiteli.club
Фото 1/5
В 2000-х ЗАЗ хотел создать современный "Горбатый" Запорожец - фотографии
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Сети появились интересные фотографии макета автомобиля ЗАЗ начала 2000-х годов. Авто представляет собой современную версию знаменитого ЗАЗ-965, который стал известным, как “Горбатый“.

Читай также: “Горбатый“ ЗАЗ превратили в роскошный спорткар с дверями “крыло чайки“

Известно, что идея возрождения марки встретила одобрение, так как “Горбатый“ Запорожец стал действительно народным автомобилем. Да и макет нового ЗАЗ выглядит очень современно и солидно, несмотря на ретро стилистику.

Так, или иначе, но автомобиль, несмотря на хорошие отзывы, так и не увидела свет.

Ранее сообщалось, что тюнингованный “Запорожец“-кабриолет выставили на продажу по цене Porsche 911.

Поделись:
Теги: ЗАЗ, Запорожец, Горбатый, макет авто
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь