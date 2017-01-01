В 2000-х ЗАЗ хотел создать современный "Горбатый" Запорожец - фотографии
Макет нового "Горбатого" выглядит очень современно и солидно, несмотря на ретро стилистику.
В 2000-х ЗАЗ хотел создать современный "Горбатый" Запорожец - фотографии
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В 2000-х ЗАЗ хотел создать современный "Горбатый" Запорожец - фотографии
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В Сети появились интересные фотографии макета автомобиля ЗАЗ начала 2000-х годов. Авто представляет собой современную версию знаменитого ЗАЗ-965, который стал известным, как “Горбатый“.
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Известно, что идея возрождения марки встретила одобрение, так как “Горбатый“ Запорожец стал действительно народным автомобилем. Да и макет нового ЗАЗ выглядит очень современно и солидно, несмотря на ретро стилистику.
Так, или иначе, но автомобиль, несмотря на хорошие отзывы, так и не увидела свет.
Ранее сообщалось, что тюнингованный “Запорожец“-кабриолет выставили на продажу по цене Porsche 911.
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