ТОП-5 самых дорогих электроавтомобилей в мире

Когда автомобиль перестает быть просто средством передвижения.

Одно из главных преимуществ электрокаров - возможность сэкономить на топливе и уменьшить вред окружающей среде. Но в некоторых случаях электрокар перестает быть просто средством передвижения и становится скорее признаком статусности. 2+2 подготовило подборку самых дорогих электрокаров в мире.

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ТОП-5 самых дорогих электрокаров в мире

1. Rolls Royce Phantom 102EX Electric Car - 1.6 млн долларов

Rolls Royce Phantom 102EX Electric Car thecourier.co.uk

2. Mercedes Benz SLS Electric Gullwing E-Cell - 1 млн долларов

Mercedes Benz SLS Electric Gullwing E-Cell porhomme.com

3. Rimac Concept 1 - 980 000 долларов

Rimac Concept 1 evo.co.uk

4. Genovation GXE - 750 000 долларов

Genovation GXE throttlextreme.com

5. Mercedes Benz SLS AMG Electric Drive - 550 000 долларов

Mercedes Benz SLS AMG Electric Drive motorpage.ru

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