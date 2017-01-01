ТОП-5 самых дорогих электроавтомобилей в мире
Когда автомобиль перестает быть просто средством передвижения.
Одно из главных преимуществ электрокаров - возможность сэкономить на топливе и уменьшить вред окружающей среде. Но в некоторых случаях электрокар перестает быть просто средством передвижения и становится скорее признаком статусности. 2+2 подготовило подборку самых дорогих электрокаров в мире.
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ТОП-5 самых дорогих электрокаров в мире
1. Rolls Royce Phantom 102EX Electric Car - 1.6 млн долларов
2. Mercedes Benz SLS Electric Gullwing E-Cell - 1 млн долларов
3. Rimac Concept 1 - 980 000 долларов
4. Genovation GXE - 750 000 долларов
5. Mercedes Benz SLS AMG Electric Drive - 550 000 долларов
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