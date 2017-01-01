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ТОП-5 самых дорогих электроавтомобилей в мире

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Когда автомобиль перестает быть просто средством передвижения.

Одно из главных преимуществ электрокаров - возможность сэкономить на топливе и уменьшить вред окружающей среде. Но в некоторых случаях электрокар перестает быть просто средством передвижения и становится скорее признаком статусности. 2+2 подготовило подборку самых дорогих электрокаров в мире.

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ТОП-5 самых дорогих электрокаров в мире  

1. Rolls Royce Phantom 102EX Electric Car - 1.6 млн долларов

Rolls Royce Phantom 102EX Electric Car
Rolls Royce Phantom 102EX Electric Car
thecourier.co.uk

2. Mercedes Benz SLS Electric Gullwing E-Cell - 1 млн долларов

Mercedes Benz SLS Electric Gullwing E-Cell
Mercedes Benz SLS Electric Gullwing E-Cell
porhomme.com

3. Rimac Concept 1 - 980 000 долларов

Rimac Concept 1
Rimac Concept 1
evo.co.uk

4. Genovation GXE - 750 000 долларов

Genovation GXE
Genovation GXE
throttlextreme.com

5. Mercedes Benz SLS AMG Electric Drive - 550 000 долларов

Mercedes Benz SLS AMG Electric Drive
Mercedes Benz SLS AMG Electric Drive
motorpage.ru

Ранее публиковались ТОП-5 самых смешных автомобильных рекордов Гиннеса.

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Теги: ТОП-5, дорогие авто, суперкар
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