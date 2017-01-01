Месть за неправильную парковку: Пятничная автоподборка #19
Спецтема: Пятничная подборка
Проблема автомобилистов, которые паркуются как хотят, актуальна буквально во всем мире.
Проблема автомобилистов, которые паркуются как хотят, абсолютно не задумываясь о том, какие проблемы создают окружающим, актуальна буквально во всем мире.
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И стражи порядка таких “героев парковки“ наказывают далеко не всегда, иначе они давно задумались бы о своих поступках.
В таких случаях некоторые автомобилисты решают самостоятельно проучить своих нерадивых “коллег по дорогам“. В сегодняшней пятничной подборке месть за неправильную парковку.
Не смотря на то, что некоторые видео явно постановочные, как устрашающий пример они подходят отлично.
Ранее публиковалась пятничная автоподборка #18: Проклятый мост.
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