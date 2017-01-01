Месть за неправильную парковку: Пятничная автоподборка #19

Проблема автомобилистов, которые паркуются как хотят, актуальна буквально во всем мире.

Несмотря на то, что некоторые видео явно постановочные, как устрашающий пример они подходят отлично Скриншот видео

Проблема автомобилистов, которые паркуются как хотят, абсолютно не задумываясь о том, какие проблемы создают окружающим, актуальна буквально во всем мире.

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И стражи порядка таких “героев парковки“ наказывают далеко не всегда, иначе они давно задумались бы о своих поступках.

В таких случаях некоторые автомобилисты решают самостоятельно проучить своих нерадивых “коллег по дорогам“. В сегодняшней пятничной подборке месть за неправильную парковку.

Не смотря на то, что некоторые видео явно постановочные, как устрашающий пример они подходят отлично.

Ранее публиковалась пятничная автоподборка #18: Проклятый мост.