Привлекает внимание любопытное решение по обеспечению более комфортной высадки-посадки - так называемый "книлинг".

В Киеве появились две новые украинские маршрутки Эталон

На весь экран Свернуть

В Киеве появились две новые украинские маршрутки Эталон

В Киеве заметили два новых автобуса А08128 производства корпорации Эталон. Об этом сообщает Автоцентр.

Читай также: Nissan представил бюджетный кроссовер на 7 мест для развивающихся стран

Автобус отвечает всем необходимым требованием, к тому же - значительно дешевле аналогов из Европы.

Длина А08128 достигает 9,44 метра, всего помещается 70 человек (количество мест – 24).

Читай также: Запорожский автомобилестроительный завод представил новый автобус

Привлекает внимание любопытное решение по обеспечению более комфортной высадки-посадки - так называемый "книлинг", когда автобус буквально наклоняется вбок на остановках. Также есть откидная аппарель для въезда инвалидной коляски и отдельное место для нее.

А08128 имеет отличные антикоррозийные характеристики, а конструкция кузова позволяет осуществлять простой и быстрый ремонт повреждений.

Читай также: Легендарный автомобиль Mini возродили в виде милейших электрокаров

Турбодизельный двигатель Ashok Leyland отвечает всем экостандартам. Этот 6-циллиндровый мотор на 5,76 литров, мощностью 123 силы, тратит 22 литра на 100 км при скорости езды 80 км в час. Максималка - 90 км в час.

Ранее сообщалось, что каким будет новая версия легендарного микроавтобуса Volkswagen T6 2019.