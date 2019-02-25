Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Киеве появились две новые украинские маршрутки Эталон

Комментариев: 1
Привлекает внимание любопытное решение по обеспечению более комфортной высадки-посадки - так называемый "книлинг".
В Киеве появились две новые украинские маршрутки Эталон
© kiev.informator.ua
Фото 1/6
В Киеве появились две новые украинские маршрутки Эталон
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Киеве заметили два новых автобуса А08128 производства корпорации Эталон. Об этом сообщает Автоцентр.

Читай также: Nissan представил бюджетный кроссовер на 7 мест для развивающихся стран

Автобус отвечает всем необходимым требованием, к тому же - значительно дешевле аналогов из Европы.

Длина А08128 достигает 9,44 метра, всего помещается 70 человек (количество мест – 24).

Читай также: Запорожский автомобилестроительный завод представил новый автобус

Привлекает внимание любопытное решение по обеспечению более комфортной высадки-посадки - так называемый "книлинг", когда автобус буквально наклоняется вбок на остановках. Также есть откидная аппарель для въезда инвалидной коляски и отдельное место для нее.

А08128 имеет отличные антикоррозийные характеристики, а конструкция кузова позволяет осуществлять простой и быстрый ремонт повреждений.

Читай также: Легендарный автомобиль Mini возродили в виде милейших электрокаров

Турбодизельный двигатель Ashok Leyland отвечает всем экостандартам. Этот 6-циллиндровый мотор на 5,76 литров, мощностью 123 силы, тратит 22 литра на 100 км при скорости езды 80 км в час. Максималка - 90 км в час.

Ранее сообщалось, что каким будет новая версия легендарного микроавтобуса Volkswagen T6 2019.

Поделись:
Теги: маршрутки, автобусы, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  25.02.2019, 13:30
Оценка:  0
гость
эталон - очень громкое название для такой... табуретки!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь